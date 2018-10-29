Amnesty International выпустила фильм о родственниках раcстрелянных в Беларуси 3 29.10.2018, 14:20

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Видео рассказывает о трагедии, которая происходит в семье приговоренного.

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила шестиминутное видео о смертной казни в Беларуси, сообщает Charter97.org.

Главным действующим лицом выступает свадебный стилист и модельер двадцатидевятилетняя Саша Яковицкая, чей отец Геннадий Яковицкий, осужденный за убийство, был приговорен к смертной казни и расстрелян в 2016 году. В фильме также снимались жена расстрелянного Наталья Яковицкая и бывший руководитель команды исполняющей смертные приговоры Олег Алкаев.

Как сообщает Amnesty International, суд над Геннадием Яковицким был несправедливым. О дате приведения приговора в исполнение родственники узнали только месяц спустя после смерти.

«Это очень тяжело. Смертная казнь может произойти в любой момент. Сразу тебе об этом никто не скажет», - рассказывает Саша Яковицкая о переживаниях родственников приговоренных накануне расстрела.

«Через месяц [после расстрела] пришло письмо - просто бумажка-извещение о том, что приговор приведен в исполнение. До последнего у нас была надежда, что введут мораторий, что все будет хорошо, но, к сожалению, произошло вот так».

Неизвестность после казни причиняет дополнительные страдания, сообщает Саша Яковицкая: «Очень тяжело осознавать то, что это произошло, когда нам не выдали его личные вещи, не выдали тела. Мы не знаем места его захоронения. Есть ощущение, что он все-равно где-то там находится, что он жив-здоров».

«Может, на этом кладбище, может на другом, может есть какое-то специальное место захоронения - точно мы не знаем. Поэтому прийти и помолиться мы можем только на нашу семейную могилу. Очень много слухов о том, где их хоронят, куда их возят, но этого на самом деле никто не знает, так как это засекреченная информация».

Смертная казнь близкого родственника может преследовать членов его семьи и годы спустя после расстрела, рассказывает Саша Яковицкая: «К маме постоянно приходят какие-то люди, рассказывают странные истории о том, что он жив. Некоторые звонят, говорят, что знают, где их хоронят и предлагают за деньги показать его личную могилу с крестом, но без имени».

«У нас очень мало кто обращает на это внимание и считает нужным как-то обсуждать. Кто-то боится. Больше всего меня задело, когда в интернете начали писать про мою дочку, что у нее такие же гены и что ее нужно расстрелять в четыре года, потому что она вырастет такой же. Это повергло меня в шок».

«Мне часто задают вопрос, почему я вообще рассказываю эту историю. Меня беспокоит отношение людей. Они не понимают трагедии, которая происходит в семье [приговоренного к смертной казни]».