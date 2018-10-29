Cтали известны соперники Соболенко по малому Итоговому турниру WТА 29.10.2018, 13:58

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Арина Соболенко

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Соревнования пройдут с 30 октября по 4 ноября.

Согласно жеребьевки одиночного разряда малого Итогового турнира WТА в Чжухае (Китай, призовой фонд — 2 349 363 доллара) белоруска Арина Соболенко (12 WТА) сыграет на групповом этапе с француженкой Каролин Гарсия (18 WТА) и Эшли Барти (19 WТА) из Австралии. Соревнования пройдут с 30 октября по 4 ноября.

В стартовом поединке Соболенко сыграет 30 октября с Барти. Ориентировочное время начала поединка в 9.00 по белорусскому времени.