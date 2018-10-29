Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии после истечения мандата 29.10.2018, 14:15

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(обновлено) Срок полномочий канцлера Германии истекает в 2021 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет свой пост после истечения мандата в 2021 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на её слова, сообщает «Радио Свобода».

В понедельник она заявила также об уходе с должности главы партии "Христианско-демократический союз Германии".

По информации Welt, причиной такого решения стало неудачное выступление ХДС на земельных (региональных) выборах. В воскресенье на выборах в ландтаг федеральной земли Гессен ХДС набрал 27 процентов голосов, потеряв больше 11 процентов по сравнению с предыдущими выборами. Две недели назад на земельных выборах в Баварии партнер ХДС по правящей коалиции Христианско-социальный союз потерпели сокрушительное поражение, потеряв абсолютное большинство в ландтаге, которое они имели на протяжении почти 50 лет.

Федеральный канцлер избирается бундестагом на 4 года, в последний раз Меркель была избрана в марте этого года. Следующие парламентские выборы в Германии запланированы на 2021 год. Однако если бы они прошли в октябре, коалиция ХДС/ХСС набрала только 26 процентов голосов, свидетельствует опрос RTL/n-tv. Хуже "Христианско-демократический союз" выступал на выборах только в 1949 году, когда набрал чуть больше 25 процентов голосов.