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Доллар и евро подорожали на первых торгах недели

  • 29.10.2018, 14:18
  • 1,365

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 29 октября американская валюта и евро подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,004 и составляет Br2,1149 (26 октября - Br2,1109 за $1).

Евро подорожал на Br0,0097 до Br2,4094 (26 октября - Br2,3997 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0019 до Br3,2146 за 100 российских рублей (26 октября - Br3,2165 за 100 российских рублей).


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