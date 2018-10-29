Затянувшееся пике 8 Александр Обухович

29.10.2018, 14:29

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Александр Обухович

Страна закончила проедать советское наследство.

На дворе осень. Приближается КЭФ-2018. Опять в Минск пожалуют представители крупнейших международных организаций. Будут представители и МВФ, и ВБ, и ЕС, и ПРООН. Будут рассказывать о чужом положительном опыте, давать советы. Часть из которых вполне адекватны.

Присутствующие аборигены большей частью молчат, слабо представляя, как эти советы можно применить в наших реалиях. Экзальтированная молодежь лебезит и восхищается умом и тактом заезжих звезд. Потом все разъезжаются до нового КЭФа. Негласной темой которого, как и всех предыдущих, будет: какие реформы нужны экономике Беларуси.

Причем аппаратные аксакалы, не усматривая для себя лично никаких выгод от реформ и прекрасно представляя их цену для общества (и опасаясь реакции этого общества), предпочли бы обойтись без реформ. Уповая на способность президента где-нибудь денег одолжить и крах оттянуть. И всю ответственность за крах (а он неминуем) на президента потом и свалить. Мол, они бы и хотели реформ, да он не велел.

Наши «младореформаторы», начитавшись западных рецептов, «правильных» учебников, никак в толк не возьмут, почему власть отказывается внедрять такие красивые картинки. Даже не представляя, каковы социально-политические издержки предлагаемых ими реформ. И очень слабо представляя состояние дел в реальном секторе нашей экономики, реальные его потребности.

Ну а представители международных организаций, трезво понимая, что «белорусская модель» обанкротилась еще в 2011г., никак не поймут, почему власть в Беларуси реформировать экономику и не пытается. Правда, иногда даже любопытно наблюдать за эволюцией их советов. По мере того, как для специалистов этих организаций проявляются различные аспекты ситуации, меняются и рецепты реформ.

Дело в том, что наша статистическая и финансовая отчетность абсолютно не прозрачна и нарочито запутана с целью обеспечить пропагандистски приемлемую картинку. Запутана настолько, что зачастую даже наша власть не в состоянии адекватно оценивать ситуацию в отраслях.

В 2010г. МВФ без больших вопросов выдал Беларуси кредит. По отчетности экономика страны была «на ходу», возвратность кредита (хотя бы за счет частичной приватизации) вопросов у них не вызывала. По их мнению, экономика страны испытывала лишь временные трудности, вызванные внешними шоками.

Они не разглядели, что страна закончила проедать советское наследство, что бюджетообразующие предприятия деградировали и быстро теряют конкурентоспособность, что единственно освоенный российский рынок для белорусских предприятий схлопывается за счет конкуренции тамошних и китайских производителей. Что новых предприятий ни в государственном, ни в частном секторах практически не возникает. Техническое и технологическое отставание от мирового уровня только нарастает.

2011г. многое прояснил. Стало ясно, что «белорусская модель» обанкротилась. Что экономика страны больна и нуждается в срочных структурных реформах. Что накопление в стране отрицательное и внутренних источников для инвестиций в значимых объемах в стране нет.

С тех пор мы ведем бесконечные переговоры с МВФ о выделении новых кредитов. И каждый год Фонд задает разнообразные вопросы с целью хотя бы понять состояние белорусской экономики. Просят и кредитно-денежную политику ужесточить, и оплату ЖКУ подтянуть, и на МФСО предприятия перевести, и бюджет в рамках держать. Сначала говорили и о приватизации, но, ознакомившись с частью предприятий, проблему сняли: покупателей на такие «активы» заведомо быть не может.

Но по большому счету со стороны МВФ все сводится к одному вопросу: как вы собираетесь выходить из кризиса? Подозреваю, что если бы наш план выхода был реалистичен, другие вопросы отошли бы на уровень рекомендаций.

В ответ - тишина. Правительства и Мясниковича, и Кобякова даже простенькой антикризисной программы слепить были не в состоянии. А ведь речь идет, по сути, о страновой стратегии и промышленной политике. Пусть первоначально и в усеченном варианте Толком разработать их долго, да пока и некому. Там большой объем работы группе специалистов, которую еще предстоит сформировать. Дорабатывать их придется уже в процессе выполнения.

А ведь ситуация непрерывно ухудшается. Дошло до того, что специалист ЕАБР, курирующий Беларусь, заявил, что ситуация в белорусской экономике «трагична», но ни правительство, ни население пока этого не осознают.

Единственно, где мы пошли навстречу МВФ, - слепили свой вариант «жесткой кредитно-денежной политики» и играемся с ней уже который год. Под одобрительное ворчанье либералов всех мастей. Да и перед международными организациями этим козыряем. Но что она принесла стране?

Нацбанк подошел к формированию кредитно-денежной политики по-крестьянски топорно: взял и урезал денежную массу под имеющуюся на продажу валюту. Ориентируясь на стабильность (по мере возможности) курса доллара. И поставил, видимо, мировой рекорд: еще ни одна экономика не выживала, когда денежная масса на уровне 25% ВВП.

И наша не выживает, а деградирует. Почти все предприятия госсектора имеют недокапитализацию и дефицит оборотных средств. У банков нет ресурсов для кредитования экономического роста. Неплатежи в госсекторе стали хроническими. Зарплаты в ключевых секторах социальной сферы (здравоохранение, образование) таковы, что стимулируют массовую миграцию специалистов за рубеж.

А наши ведущие аналитические центры с жаром обсуждают, будет белорусская экономика расти по 2% в год или только по 1,5%. Да какая разница! На деле экономика в рамках «белорусской модели», усугубленной «жесткой кредитно-денежной политикой», будет только падать. В отдельные годы при благоприятной ценовой конъюнктуре может обозначить и рост. В пределах статистической погрешности. А потом - опять пике. И никакой синклит зарубежных организаций, что на КЭФе, что без КЭФа, не поможет, если мы сами не разберемся со своими проблемами.

Александр Обухович, «БелГазета»