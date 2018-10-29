Мариуш Блащак и Джон Болтон обсудят постоянную базу США в Польше 29.10.2018, 14:39

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Переговоры касательно американской базы охватывают несколько этапов.

Строительство постоянной военной базы США на территории Польши станет главной темой переговоров министра обороны Мариуша Блащака и советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает «Польское радио».

В ходе беседы с журналистами перед отлетом в Вашингтон Мариуш Блащак отметил, что переговоры касательно американской базы охватывают три этапа.

«В первую очередь, это Белый дом. Отсюда моя завтрашняя встреча с Джоном Болтоном. Второй этап – это Пентагон, в связи с чем была создана польско-американская рабочая группа. Ну и третий этап – это Конгресс США. Таким образом мы находимся в процессе, который, я надеюсь, завершится строительством «Форта Трамп» в Польше», - отметил Мариуш Блащак.

Согласно проведенному по заказу Минобороны опросу, более половины польских граждан поддерживают усилия правительства по созданию постоянной базы американских войск в Польше. По мнению 55% респондентов, наличие базы повысит безопасность страны.