Великобритания выпустит памятную Brexit-монету 29.10.2018, 14:54

На монете будут высечены лица королевы Елизаветы II и дата 29 марта 2019.

Великобритания в следующем году выпустит памятную монету в 50 пенни, чтобы отметить свой выход из Европейского Союза.

Как сообщает BBC, ожидается, что в понедельник об этом объявит министр финансов Филипп Хэммонд во время своего доклада по бюджету, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, на монете будут высечены лица королевы Елизаветы II и дата 29 марта 2019, а на обратной стороне - надпись: "Дружба со всеми народами".

Великобритания выпускала памятные монеты в 50 пенни в 1973 году, когда присоединилась к ЕС, а также в 1998-м, когда возглавляла Совет ЕС. Как будут выглядеть памятные монеты Brexit, пока точно не известно.