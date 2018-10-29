На авто по Европе: пять необычных маршрутов 29.10.2018, 15:00

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Автомобильные поездки отличаются автономностью и возможностью планировать маршрут по своему желанию.

Иногда кажется, что поездка на авто предполагает знание множества правил и нюансов. На самом деле, все намного проще, в подборке собраны ответы на волнующие вопросы, пишет «Обозреватель».

Чтобы путешествие не получилось слишком утомительным, можно купить билеты в начальную точку, а там уже арендовать машину и отправиться навстречу приключениям.

1. Гросглоккнер, Австрия

Здесь можно ощутить все величие гор. Лента дороги, соединяющей Каринтию и Зальцбург, петляет поворотами, от которых кружится голова, а альпийские луга и игрушечные деревушки чередуются здесь с озерами и ревущими водопадами. Изюминкой трассы является ее участок среди заснеженного горного пейзажа и гигантский девятикилометровый ледник Пастерце.

Совет: ехать сюда лучше всего с мая по ноябрь, так как в эти месяцы дорога открыта для проезда машин. Перед поездкой стоит проверить прогноз погоды, здесь нередки проливные дожди и сильные холодные ветры.

Стоимость: въезд на Гросглоккнер стоит €34.50 на день и €53 на месяц. После 18:00 стоимость составляет €24.50.

2. Побережье Амальфи, Италия

Отвесные скалы с одной стороны и Средиземное море с другой служат обрамлением для извилистой дороги, то ныряющей в туннели, то освещенной солнцем.

Кульминация поездки — городок Амальфи с домами, словно выросшими из отвесных скал.

Как ехать: выехать можно из Неаполя, "заруливая" попутно в Сорренто, Позитано, Амальфи и Равелло.

3. Винная дорога, Эльзас, Франция

Винная дорога как нельзя лучше подходит для того, чтобы насладиться не только идиллическими видами деревушек, утопающих в виноградниках, но и продуктом этих самых виноградников. На всех 170 км пути от деревни Марленгейм до городка Танн будут попадаться винодельни, где вас с удовольствием угостят отменным французским вином.

4. Которский залив, Черногория

Дорога в 130 км, что тянется вдоль залива, порадует не только красивыми видами, но и разнообразием достопримечательностей, так что будьте готовы к частым остановкам. А попутно можно встретить множество прекрасных малолюдных пляжей, на которых обязательно захочется отдохнуть.

Крепость Шпаньола в Герцег-Нови, монастырь Савина, пляжи и ресторанчики с вкусной местной кухней станут приятной причиной для задержки в пути. А в Перасте можно сесть на кораблик и отправиться к "жемчужине" путешествия — Госпа-од-Шкрпьела, единственному искусственному острову в Адриатическом море.

5. Пьяноро — Флоренция, Италия

Трасса SP/SS 65 тянется на 100 км по живописной итальянской провинции от городка Пьяноро, что неподалеку от Болоньи, и до самой Флоренции. Отправившись в путь, вы не только увидите величественную красоту Апеннинских гор, но и побываете в Тоскане — легендарном винодельческим регионе страны.

Совет: лучше всего ехать в сентябре, когда климат и погода максимально комфортны для поездки, а вина уже готовы к дегустации!