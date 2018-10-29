Как минчанин выиграл суд у застройщика 1 29.10.2018, 15:08

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Dana Holdings приписал квартире минчанина лишние метры.

Жизнь показывает, что при должном упорстве и грамотном подходе к делу одолеть можно даже кажущихся всесильными застройщиков, пишет onliner.by.

В прошлом году минчанин Владимир победил «босса» из ЖК «Столичный», заставив его раскошелиться за затянутые сроки строительства дома. В этом году новый герой — дольщик ЖК Vogue Евгений, который после получения ключей с удивлением обнаружил, что его однокомнатной квартире приписали лишние метры. А приписав, автоматически заставили оплатить. Молодой человек решил разобраться в деле.

Выяснилось, что обмер его квартиры производился, когда на большой лоджии еще не был приклеен утеплитель. Нехватка 15-сантиметрового слоя минваты почти по всему периметру и дала тот самый лишний квадратный метр с небольшим. Уладить дело миром не удалось, и минчанин подал в суд. После нескольких заседаний, в ходе которых адвокаты застройщика пытались убедить судью, что Евгений самовольно утеплил лоджию, а теперь хочет содрать денег, справедливость все-таки восторжествовала. Иск дольщика был полностью удовлетворен — вернуть излишне уплаченные деньги за метры, плюс расходы на юридическую помощь. Всего — 4221 рубль.

Разговаривая с истцом месяц назад, журналисты были уверены, что Dana Holdings попробует обжаловать решение. Но произошло чудо (уже второе по счету в этом месяце), и застройщик не только не попытался оспорить решение, но и достаточно оперативно перевел деньги минчанину.

— 25 октября на мой счет пришли деньги от Dana Holdings. То есть судебное решение было исполнено, причем застройщик пошел на это добровольно — не пришлось даже заводить исполнительное производство. Правда, в компании потеряли мое бумажное письмо с реквизитами, поэтому пришлось высылать им данные еще раз по электронной почте. Чтобы уточнить информацию, мне позвонил представитель застройщика. Я даже немного обалдел от такого внимания. Это был первый раз, когда сотрудник компании набрал меня по своей инициативе, — до этого момента только я пытался связываться с ними. Для меня это приятная маленькая победа — во время ремонта никакая сумма денег не помешает, тем более почти $2000, — рассказал Евгений.