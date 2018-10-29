Тирания — причина демократических революций 2 Сергей Городников

29.10.2018, 15:12

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По сути, Россия приближается к развилке. А у нее только две дороги.

Наконец и Россия созрела в развитии капиталистических преобразований до осознания, — либерализм, чиновно-полицейская тирания, олигархи враждебны подавляющему большинству в стране. А все думские партии, либеральные оппозиционные партии — системные, обслуживают чиновно-полицейскую олигархическую тиранию режима, являются её составной частью. В России начала вызревать политическая неприязнь миллионов и миллионов к самим основам режима, ко всей элите режима. А подпитываемая каждодневными событиями неприязнь в конечном итоге неуклонно приводит к революционному выводу — у масс с данной элитой, у России с этим режимом нет общего завтра. Либо они, либо мы.

В мировой истории именно по такой причине и происходит революционное свержение олигархической чиновно-полицейской тирании, установление демократии, как политической диктатуры связанных с товарным производством средних имущественных слоёв горожан. А главной политической задачей демократии становится недопущение возрождения олигархии и чиновно-полицейской тирании самыми жёсткими, самыми решительными мерами и законами.

Иначе говоря, мы объективно входим в предреволюционное состояние.

Последние выборы губернаторов, изучение быстрой смены настроений в России официозными экспертами вынуждают верхи власти в Кремле признать тревожную, неожиданную для них действительность, переходить от растерянности к поискам выхода. Но выхода в рамках режима, с некими изменениями. Пусть и существенными, однако сохраняющими основы их власти, их положения во власти. Ибо без власти их ждёт самое мрачное завтра. Они начали искать баласт, без коего, по их текущим представлениям, можно справиться с нарастающим недовольством низов. По крайней мере, временно.

Судя по организуемым в режимных СМИ утечкам «инсайда». Таким баластом решено назначить нынешние думские партии, вместо них создать сверху новые. Уже эти новые партии готовить к выборам в Госдуму. Не исключая вероятность досрочных выборов.

При понимании объективного хода развития исторических процессов становления капитализма после буржуазной революции в этом нет ничего удивительного. Именно такой и должна быть первая реакция действующей власти. Иного выбора у неё нет. Но у такого выбора важный изъян. Углубление экономического кризиса, кризиса управления, разложение всех уровней власти, нарастающая борьба разных группировок за сокращающийся пирог. А потому нет уверенности, на этот раз удастся вновь обмануть население, опять подсунуть старое содержание под новой вывеской. Такое положение дел не позволяет чётко обосновать, подготовить, выстроить и раскрутить новые режимные партии. Их появление будет оставаться в облаке хотелок.

По сути, мы приближаемся к развилке. А у неё только две дороги.

Первая. Великая Смута. Усугубляемая ростом противостояния режима с внешним миром. Миром враждебных или хищнических по отношению к России интересов. Смута, с катастрофическими последствиями. Вроде тех, какие пережила Югославия с крахом чиновно-полицейского олигархического режима Милошевича. Но существенно больших по масштабам и потрясениям.

Вторая. Появление действительно новой, революционной буржуазно-националистической партии. Партии, выстроенной на основе научно-методологического понимания логики исторических процессов, а потому способной перехватить идеологическую и политическую инициативу, не допустить хаоса, быстро и с наименьшими издержками и жертвами прийти к власти.

Возникает вопрос. Каким должно быть идеологическое и политическое содержание такой партии, чтобы она смогла перехватить идеологическую и политическую инициативу у видимой на горизонте, уже заявляющей о своём приближении Великой Смуты.

Сергей Городников, «Эхо Москвы»