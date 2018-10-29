Крест на российском неоимперском проекте 3 29.10.2018, 15:42

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Фото: EPA

Почему РПЦ не хочет терять Украину и что ждет страну дальше.

Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. Ожидается, что после проведения объединительного собора вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю единой поместной церкви в Украине. В Русской православной церкви отреагировали на это решение, разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. "ГОРДОН" разбирался, чем вызвана такая реакция РПЦ и как ситуация может развиваться дальше.

Вопрос геополитики

Русская православная церковь (РПЦ) является самой многочисленной среди поместных церквей в мире, хотя точное количество ее прихожан назвать сложно. В изданной в 2010 году энциклопедии "Религии мира: всесторонняя энциклопедия верований и методов" оно оценивалось в 90–120 миллионов. Согласно исследованию американского Pew Research Center, проведенному в 2010 году, всего в мире насчитывалось 260,4 млн православных христиан, из них в России проживало 101,45 млн (39%, первое место), в Украине – 34,85 млн (13,4%, третье место после России и Эфиопии). Предстоятель РПЦ Кирилл в октябре 2017 года говорил, что общее число прихожан Московского патриархата, проживающих как в России, так и за ее пределами, составляет около 180 млн человек, сообщало агентство ТАСС.

Хотя после создания в Украине автокефальной церкви РПЦ и сохранит статус самой многочисленной, значительную часть приходов она потеряет, а украинская поместная церковь станет одной из самых больших в мире. При этом, как отмечают эксперты и показывают результаты соцопросов, украинцы более религиозны, чем россияне. Согласно опросу Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, проведенному в марте 2018 года, раз в неделю храмы посещает 19,2% украинцев, раз в месяц – 19,3%. Еще 47,8% респондентов сказали, что ходят туда на религиозные праздники. В России же примерно раз в неделю посещают церковные службы 4% людей, два–три раза в месяц – 3%, раз в месяц – 6%, несколько раз в год – 17%, свидетельствует опрос "Левада-центра" за ноябрь 2013 года. Согласно исследованию Pew Research Center, опубликованному в мае 2017 года, к православным себя относят 78% украинцев и 71% россиян.

Фото: EPA

По мнению экспертов, без Украины Московский патриархат не будет играть той роли, которую играет в православном мире сейчас.

"Теряется та роль, которую играл Московский патриархат, и вообще разрушается сама концепция "русского мира", которая является реваншистской. Это приводит к такому паническому, истерическому выступлению против автокефалии, томоса со стороны Московского патриархата", – говорит президент украинского Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский.

По мнению пресс-секретаря УПЦ Киевского патриархата, архиепископа Евстратия (Зори), создание в Украине автокефальной церкви "ставит крест на возможности реализовать российский неоимперский проект так же, как утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю". Во время чата на сайте интернет-издания "Главред" 22 октября он отметил, что "без власти над Украиной РПЦ будет, хотя и большой, но рядовой поместной церковью".

О том, что причина отказа РПЦ поддержать создание в Украине поместной церкви лежит в политической плоскости, говорит и митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Александр (Драбинко), который поддерживает автокефалию.

"На УПЦ [МП], которая является частью Русской православной церкви, РПЦ и, соответственно, политика РФ может влиять. Вопрос чисто политический", – отметил он в комментарии.

Официально же в УПЦ МП заявляют о независимости от РПЦ. Митрополит Онуфрий подчеркивал в интервью телеканалу "Интер" в сентябре 2018 года, что УПЦ МП – "самостоятельная церковь и имеет все атрибуты независимости, которые необходимы сегодня для нормального служения Богу и народу".

"У нас экономическая, административная независимость. Томос ограничит нашу свободу, которую мы сегодня имеем. Если кому-то нужно, пожалуйста. Нам это не нужно", – заявлял он.

Финансовая сторона вопроса

Архиепископ Евстратий (Зоря) отметил в комментарии "Новому времени", что РПЦ боится потерять Украину, в частности, из-за доходов, которые приносят украинские приходы предприятию РПЦ "Софрино". Оно занимается производством церковной утвари и всего необходимого для богослужений.

"Выручка "Софрино" на 40% формируется именно у нас”, — сказал архиепископ. О доходах этого предприятия известно не много. Российкое издание "Коммерсантъ" писало, что, по подсчетам независимых экспертов, доход предприятия в 1997 году составил $3,6 млн. Более поздних данных нет. По словам украинского религиоведа Юрия Черноморца, "Софрино" удовлетворяет 60% украинского спроса на религиозную продукцию. Эксперт подчеркивает, что покупает ее там не только УПЦ МП. "Даже если в Украине будет единая православная церковь и не будет ни одного прихода Московского патриархата на территории Украины, церковные товары какие-то все равно будут в России покупаться, в том же "Софрино". Этой привычке много лет и, возможно, позже она как-то выродится, но пока это будет", – говорит он.

Фото: sofrino.ru

Протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Билинский объясняет, что продукция "Софрино" достаточно дорогая и покупает ее преимущественно епископат, чтобы подчеркнуть статус, причем это касается не только УПЦ МП, но и УПЦ КП, Украинской автокефальной церкви и Украинской греко-католической церкви.

"В нашей (Волынской. – прим.) епархии и, насколько мне известно, во многих епархиях УПЦ [МП] только свечи закупают централизованно, то есть строго с епархиального склада. Прочую утварь покупает кто где хочет, чаще всего в частных церковных магазинах. Там также есть софринская продукция, но ее покупают редко, поскольку она дорогая. В основном покупают софринские чаши, священнические кресты и епископские панагии. Подсвечники, иконы, пошивочную продукцию, ювелирку, резьбу и всю остальную утварь священники покупают украинскую, так как отечественные производства не только полностью покрывают потребности украинских церквей, но и делают очень много на экспорт – в Россию и Беларусь", – рассказал он в комментарии.

По словам протоиерея, в крупнейшем на Западной Украине церковном магазине, который находится в селе Городок Ровенской области, продукции "Софрино" отведена лишь одна витрина – примерно 3% общей площади.

Объединительный собор

Эксперты считают вероятным, что объединительный собор пройдет еще в этом году, хотя официально точную дату никто пока не называет. По словам архиепископа Евстратия (Зори), в октябре собор уже не состоится.

"Созыв собора зависит от вселенского патриарха, поэтому мы надеемся, что в ближайшее время будет созван этот собор, но назвать дату созыва не можем", – сказал на пресс-конференции 26 октября предстоятель УПЦ КП Филарет.

Ожидается, что в соборе примут участие все архиереи УПЦ КП и УАПЦ, а также часть архиереев УПЦ МП. Подготовка к нему проходит под руководством двух экзархов вселенского патриарха. На роль предстоятеля поместной церкви может претендовать любой епископ, который будет участвовать в соборе.

По словам Филарета, процедуру избрания предстоятеля – открытое или тайное голосование – определят уже на соборе. "Когда будет избран предстоятель и объединятся три церкви, тогда вселенский патриарх [Варфоломей] созывает Синод – и на этом Синоде принимает окончательное решение о предоставлении этой объединенной церкви томоса об автокефалии", – сказал он. Открытым остается вопрос о том, сколько архиереев УПЦ МП примет участие в объединительном соборе. Всего их 90. По словам патриарха Филарета, сразу перейти в автокефальную церковь готовы примерно 10.

Столько же иерархов УПЦ МП подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, говорил Филарет в интервью "Украинской правде". Известно, что среди них были митрополиты Александр (Драбинко) и Софроний (Дмитрук), которые открыто поддерживают автокефалию.

Шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина предполагает, что участие в соборе примет немногим больше десяти иерархов УПЦ МП. Митрополит Черкасский и Каневский Софроний сказал в интервью "Главкому", что намерен принять участие в соборе, но точно пока не определился. "Если нас будет только шесть, о которых говорят, то наш голос там будет слабым. Поэтому от нашей церкви там должны быть все, хотят они или не хотят, чтобы выбрать предстоятеля.

Потому что если будет предстоятелем Филарет, то такой церкви я не принимаю и не понимаю", – заявил он. В УПЦ КП же отмечают, что намерены единогласно поддержать Филарета. "Все мы едины во мнении, что только святейший патриарх [Филарет] имеет опыт и все необходимые качества, чтобы возглавить эту единую поместную православную церковь.

А уже Собор выберет, кто возглавит", – отметил на пресс-конференции 26 октября патриарший наместник УПЦ КП митрополит Епифаний, добавив, что кандидатом Филарета выдвинут 40 архиереев УПЦ КП.

Предстоятель УАПЦ Макарий сказал в комментарии телеканалу ZIK, что свою кандидатуру выдвигать не будет. "Я буду поддерживать ту кандидатуру, которая будет предложена вселенским патриархом", – подчеркнул он. Что же касается названия поместной церкви, то в УПЦ КП выступают за то, чтобы официально единая поместная церковь называлась "Украинская православная церковь".

Сейчас это официальное название УПЦ МП. В Украинской православной церкви Киевского патриархата предлагают Верховной Раде принять закон, который обязал бы все религиозные организации отражать свой центр управления в названии. Архиепископ Евстратий (Зоря) предлагает, чтобы УПЦ МП называлась "Русская православная церковь в Украине", но там несогласны.

"Невозможно насильно изменить название нашей церкви. Какие бы законы не принимали, они не будут иметь силы, потому что любой апелляционный суд, я уже не говорю о Европейском суде, отменит такое решение.

Поэтому эти попытки забрать у нас название являются чистой воды рейдерством", – прокомментировал предложение об изменении названия замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич. Митрополит Макарий выступает за то, чтобы название, устав и модель поместной церкви согласовали до собора. "Если устава не будет, то кто пойдет на собор?.. Это безумие!" – сказал он в комментарии "РБК-Украина".

Фото: EPA

Сколько будет длиться процесс объединения

По данным департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине насчитывалось 12348 приходов УПЦ МП, 5167 приходов УПЦ КП и 1167 приходов УАПЦ. При этом соцопросы свидетельствуют, что большинство православных в Украине являются прихожанами УПЦ КП.

К этой церкви, согласно опросу, проведенному в конце августа – начале сентября совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром SOCIS, относят себя 45,2% православных украинцев. Сторонниками УПЦ МП признали себя 16,9% респондентов, а УАПЦ – 2,1%.

Эксперты подчеркивают, что проведение объединительного собора – лишь первый шаг. Для перехода большинства приходов УПЦ МП в единую поместную церковь потребуются годы. По мнению Черноморца, этот процесс растянется на 10–12 лет и будет происходить волнами, которые будут вызваны теми или иными событиями.

Директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в интервью "Главкому" прогнозировал, что сразу после предоставления томоса об автокефалии или в ближайшей перспективе половина или больше общин УПЦ МП перейдут в поместную церковь. Тышкевич считает такой прогноз реалистичным. По его мнению, половина приходов УПЦ МП может перейти в единую поместную церковь в ближайшие три года. Козловский отмечает, что сразу к автокефальной церкви может присоединиться примерно треть парафий. "Сразу половина не перейдет. В разных регионах разная ситуация. Есть регионы, где более национально ориентированная общественность, есть где менее. Вряд ли сразу перейдет половина. Может, треть, а может, и меньше", – отметил он, добавив, что УПЦ МП в Украине останется, так как часть православных ориентирована на Московский патриархат.