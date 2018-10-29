Названы душевные фильмы с осенним настроением 29.10.2018, 15:57

Каждый найдет фильм для себя.

Осенью так хочется забыть обо всех заботах, больше отдыхать, чаще проводить время с семьей и любимыми людьми, пишет сайт kiz.ru.

Все это возможно благодаря кино – просто запаситесь фильмами, которые гарантированно соберут всю семью у экрана или идеально подойдут для просмотра вместе со второй половинкой. Подборка фильмов, которые согреют вас этой осенью:

«Белль и Себастьян»

Семейный фильм о приключениях маленького мальчика и огромной собаки долго добирался до российских больших экранов. Режиссер Николя Ванье снял его еще в 2013 году, но годы ожиданий того стоили: фильм завоевал сердца не только маленьких зрителей и их родителей, но и всех любителей простых романтичных историй о преданности и настоящей дружбе.

Живописный французский городок Сен-Мартан оккупирован Третьим Рейхом. Вдобавок местные жители обеспокоены появлением некого «чудовища», которое якобы ворует овец. Но мальчик Себастьян узнает тайну «чудовища»: на самом деле это огромная пиренейская собака Белль, которая становится ему лучшим другом…

«Хан Соло. Звездные войны. Истории»

В главных ролях в очередном фильме самой знаменитой франшизы о звездных войнах сыграли Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк.

Масштабное полотно о лучшем пилоте Галактики и победителе имперцев Рон Ховард вынашивал долгие пять лет. «Хан Соло. Звездные войны. Истории» – это рассказ о молодом Хане, который еще не стал «Соло», не познакомился с Чубаккой и Лэндо Калриссианом и не сел за штурвал «Тысячелетнего сокола».

«Мамма MIA! 2»

В продолжении знаменитого мюзикла с песнями ABBA снялись Аманда Сайфред, Энди Гарсия и Лили Джеймс.

Ровно десять лет прошло с момента выхода первой части фильма и ровно пять – для его героев. Софи, вспоминая маму Донну, хочет открыть в честь нее таверну на греческом острове Калокаири. На остров подтягиваются все знакомые вам персонажи: Таня, Рози и три «отца» Софи - Билл, Сэм и Гарри. Пытаясь узнать больше о жизни матери и понять, как она оказалась на греческом острове, Софи погружается в историю Донны. События переносятся в далекий 1979 год.

В новой «Mamma Mia» есть все, за что зрители полюбили первую часть с Мэрил Стрип: перипетии отношений, прекрасные актеры, и, конечно, нетленные хиты – Dancing Queen и Mamma Mia.

«Тайна Коко»

Это доброе и чуткое произведение о семье и страсти к своему делу завоевало внимание зрителей всего мира и было отмечено самой почитаемой кинонаградой – «Оскаром».

Мальчик Мигель родился в мексиканской семье обувщиков, в которой запрещено любить музыку. Играть на гитаре он учится тайно, просматривая старые выступления Эрнесто де ла Круса – местной звезды. Узнав об этом, бабушка разбивает инструмент, и теперь Мигелю не остается ничего, кроме как пробраться к могиле де ла Круса и на время одолжить его гитару, чтобы выступить на празднике. Но в Мексике с такими вещами не шутят, и Мигель, тронув могилу, оказывается в мире мертвых.

Этот мультфильм удивителен тем, что так просто и непринужденно рассказывает об очень серьезных вещах – неизбежности смерти, призвании, судьбе и настоящей любви. А еще «Тайна Коко» – это огромный рывок в плане визуального мастерства студии Pixar, которой и так нет равных.

«Человек-муравей» и «Человек-муравей и оса»

Классическое семейное кино в супергеройской оболочке, экшен «Человек-муравей» и его продолжение, расскажет историю мошенника Скотта Лэнга, который должен помочь доктору Хэнку Пиму сохранить тайну костюма Человека-муравья.

В «Человеке-муравье», сыграл которого комик Пол Радд, есть и убойная доза экшена, и любовная линия, и драматический семейный накал. Пожалуй, именно этот фильм – самый смешной из всей линейки Marvel. А «Человек-муравей и Оса», яркое продолжение, которое сейчас идет на больших экранах, расскажет о новой опасной миссии супергероя, который наконец-то стал полноправным членом команды мстителей. Помогать ему будет загадочная напарница Оса.

«8 подруг Оушена»

Криминальную комедию о шайке изобретательных мошенниц уже окрестили самым дорогим клипом в истории кино. По сути, это все те же персонажи, о которых снимали Льюис Майлстоун и Стивен Содерберг, но теперь они – следуя актуальной повестке – женщины, причем самые умные и роскошные.

Освободившаяся из тюрьмы Дебби Оушен (Сандра Буллок) и ее напарница Лу Миллер (Кейт Бланшетт) собирают команду самых одаренных и очаровательных преступниц : ювелирная мастерица Амита (Минди Кейлинг), карманница Констанс (Аквафина), скупщица краденого Тэмми (Сара Полсон), хакерша Девятка (Рианна) и модельерша Роуз (Хелена Бонем Картер). Женщины задумали украсть дорогущее колье с модного бала Met Gala – прямо с шеи популярной актрисы (Энн Хэтэуэй). «8 подруг Оушена» – отличная комедия, которая как нельзя лучше подойдет для вечера трудного дня.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Фантастика, любовная драма, кино взросления, мюзикл – в новом фильме Джона Кэмерона Митчелла, который наверняка вам известен по фильму «Кроличья нора», есть все, что порадует вас промозглым осенним вечером. К тому же действие происходит в Лондоне – вечно осеннем городе.

Энн и его друзья – подростки-аутсайдеры – обожают панк. Однажды отправившись на вечеринку, они попадают в другой мир в самом прямом смысле. Пока другие ребята увлеченно изучают науку любви с девушками-пришельцами, Энн встречает прекрасную Зен, которая пока не знает, что такое панк, но при этом ведет себя как настоящая бунтарка. «Заговори с девушкой – спаси мир» – гласит слоган фильма, и это его лучшее короткое описание.