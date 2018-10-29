Минский суд вынес новые приговоры защитникам Куропат 5 29.10.2018, 16:11

Активистов оштрафовали за собрание 9 сентября.

На 30 базовых величин (735 рублей) оштрафован 29 октября в Минском районном суде сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, передает «Радыё Свабода».

Политика наказали за участие и выступление на собрании защитников Куропат, которое прошло у ресторана «Поедем поедим» 9 сентября.

По словам Виталия Рымашевского, его наказали за то, что «стоял на фоне бело-красно-белого флага и публично высказывал мнение по поводу ресторана «Поедем поедим».

На процессе судья спрашивал политика, обращался ли он за разрешением высказывать такое мнение. «Это все, что нужно знать о белорусском суде», - прокомментировал приговор Виталий Рымашевский.

Ранее за участие и выступления на собрании 9 сентября в Куропатах уже были оштрафованы его участники: Анну Шапутько суд наказал штрафом в 20 базовых величин, Елену Толстую - на 50 базовых, художника Алеся Марочкина - на 20 базовых, режиссер Валерий Мазынский получил 5 базовых величин штрафа.

«Мое дело рассматривали в Центральном районном суде Минска, но на суд я не ходил. Прислали бумагу, за что оштрафован. Что "стоял на фоне бело-красно-белого флага и высказывал мнение о ресторанe". Будущим аналитикам этой эпохи хватит работы, в том числе смешной», - прокомментировал свой приговор Валерий Мазынский.

Художник Алесь Марочкин рассказал, что его судили в Первомайском районном суде.

«Из суда прислали странную формулировку "демонстративно стоял на фоне бело-красно-белого флага при отсутствии состава преступления". Спасибо, хоть за это в уголовники не записали».

В собрании 9 сентября в Куропатах участвовали более 100 человек.

«Все события и все выступления на собрании снимали милиционеры в штатском, причем не те, кто обычно работает с камерами в Куропатах, мы их всех знаем, а другие. Видимо, был приказ подготовить сведения о выступающих и судить их в разных судах. Так сейчас и происходит», - полагает руководитель инициативы «Защитим Куропаты» Анна Шапутько.

Пикетирование ресторане «Поедем поедим» в Куропатах началось в июне. На митинге 28 октября защитники Куропат решили продолжать пикетирование и зимой.