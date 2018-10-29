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Министр экономики: Речи о кредите от МВФ не идет

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  • 29.10.2018, 16:32

Требования реформ отбили у белорусских властей желание просить деньги.

Беларусь сохранит консультативно-техническое сотрудничество с МВФ, привлечение новой кредитной программы фонда по-прежнему не планируется.

Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой журналистам в Минске в понедельник, передает Интерфакс.

"Речь о возможном кредите не идёт. Здесь наше сотрудничество можно назвать "расширенной паузой", - сказал Крутой.

Он также сообщил, что очередная традиционная миссия МВФ по ежегодной оценке экономики прибудет в Минск в ноябре. По его словам, в рамках работы миссии будут обсуждаться, в том числе, вопросы перспективного развития белорусской экономики.

Напомним, ранее белорусское правительство (было вынуждено/ru/news/2018/9/10/304689/) отказаться от кредитной программы Международного валютного фонда. Белорусские власти и МВФ «разошлись в сроках реализации программы реформ».


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