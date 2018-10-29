Фотофакт: Как «исправили» ливневку на стадионе «Динамо» 3 29.10.2018, 16:42

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Решение вызывает недоумение.

Систему ливневки на стадионе «Динамо» переделали. Раньше во время дождя вода из водосточных труб стекала прямо на межтрибунное пространство, где расположены места для людей с инвалидностью, пишет tut.by.

Руководство стадиона пообещало, что после внесения изменений в проект «Минскпроектом» ситуация будет исправлена. Теперь дождевая вода из водосточной трубы попадает не на трибуны, как это было раньше, а в дождеприемник.

До ремонта было так:

Фото: tut.by

А так стало:

Фото: tut.by

Теперь вода из него будет литься на проходы между трибунами.