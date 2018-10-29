Что не так с русскими? 1 Андрей Илларионов

29.10.2018, 16:55

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Как можно объяснить странные результаты социологических опросов.

Несколько дней тому назад в этом блоге был задан вопрос "Как это можно объяснить?" Речь шла о результатах проведенного Левада-центром опроса российского общественного мнения, согласно которым на вопрос "Кто виноват в отравлении Скрипалей?" вариант ответа "российские спецслужбы" выбрали 3% опрошенных, вариант "английские спецслужбы" – 28%, а вариант "это мог быть кто угодно" – 56%.

Ответы на поставленный вопрос "Как это можно объяснить?", предложенные в комментариях к тому посту (отдельная благодарность – всем высказавшимся!), сводятся к пяти основным возможным объяснениям указанного феномена:

1) Социология: методы и качество опросов, проводимых как, в частности, Левада-центром, так и любыми социологическими службами в России:

- "Ответ прост – выборка нерепрезентативна";

- "если работники ходят по квартирам днём, то застают там не слишком репрезентативную выборку";

- "если бы вопрос был поставлен не "Кто виноват...?", а "Чья это заслуга...?", то цифры могли быть несколько другими...";

- "Левада сознательно занимается манипуляциями с формулировкой вопросов. В интересах понятно кого. И сам отчёт левады на 1 страничке – это филькина грамота";

- "Уверен, что и подобное исследование заказал кремль, дабы оценить эффективность своих вложений";

- "Результаты опросов всегда зависят от того, кто заказывывает опрос и кто проводит опрос";

- "Не так давно умерший хороший петербургский социолог Андрей Николаевич Алексеев мне говорил, что НИКАКИМ российским соцопросам доверять нельзя...";

- "Опрос общественного мнения в любом постсоветском государстве ничего не значит";

- "в деспотиях (тем более в деспотиях переживших сталинское время и быстрыми шагами возвращающиеся в него) опросы общественного мнения не дают никакого достоверного результата. Тем более опросы насчет секретных служб и их преступлений, а так же опросы насчет поддержки "национального лидера"".

Однако этому подходу возражают комментаторы, настаивающие на объективности полученных результатов:

- "Даже анонимно, здесь, в ЖЖ, в течение нескольких лет я наблюдаю, что точка зрения у людей совпадает с той, которую дают соцопросы. Причем, в том числе у живущих за границей";

- "Думаю, результаты близки к реальности. Посмотрите на канале Сотника опросы случайных людей на улице – ужаснетесь...";

- "Исследование, проводимое абсолютно анонимно, всё равно дало бы подобные результаты. Врать автоматически всегда, везде, всей страной, даже себе".

2) Страх: опасения респондентов за свою безопасность:

- ""Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью" – этого вполне достаточно";

- "Опрос на дому путем личного интервью – это метод просто не может не вносить искажение в результат исследования на столь патриотически-скользкую тему";

- "Мне, как человеку, живущему в наших РФ-реалиях, удивителен сам факт метода опроса – "Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью." – что, имхо, автоматически нивелирует объективность собранных данных";

- "я вообще не понимаю как можно верить в любой независимый опрос общественного мнения в стране, где у власти стоят натуральные бандиты";

- "Все объясняется словами "на дому, личное интервью". Народ же запуган до истерики, нельзя ничего другого ожидать. Любой интервьюер – по умолчанию сексот и донесет куда надо. Так что угадывали, что требуется ответить";

- "Думаю, что это отражает скорее страх, чем успех дезинформации";

- "Людям здесь еще жить. Не в меру проницательным могут и журналиста Бекетова сделать";

- "наши людишки знают, где живут и боятся ГБ";

- "В лучшем случае этот результат объясняется страхом перед тем, кто проводил опросы";

- "Люди боятся, что за "вражеское мнение" их возьмут на карандаш";

- "Людей сковал страх. Они знают что им сделают за правду эти т.н. "Британские спецслужбы".

3) Источники информации и эффективность кремлевской пропаганды:

- "Пропаганда";

- "Думаю, узнали эффективность пропаганды";

- "Эффективная работа пропаганды и террора";

- "все они как один смотрят только русское телевидение...";

- "Так что пропаганда, точнее очень хитроумная ложь, которая внедряется в головы российских граждан, – главная причина";

- "Ну так РФ ведёт масштабную телепропаганду на заграницу: 1 канал, РТР-Планета, НТВ-Америка, TВЦ International, Russia Today ? это неполный перечень пропагандистских орудий. Так что ничего удивительного";

- "это вполне объяснимо – промывание мозгов работает весьма успешно. На самом деле интересны даже не 28 процентов, полностью поддавшиеся пропаганде, а 56 процентов, переставшие доверять вообще всем источникам информации";

- "успешная работа пропагандистских каналов телевидения";

- "А я верю, что большинство напрочь заморочено льющейся 24/7 с экранов дезинформацией. Столько лет применять жесточайшие методы нейролингвистического программирования против граждан могут только психологические садисты. Вот и результат. Это похоже на информационный геноцид";

- "пропаганда; аполитичность; унижение. В сумме они дают гремуче-ядовитую смесь".

4) Статическая этничность: устойчивые особенности населения России (российского народа, русских):

а) общая характеристика:

- "Нетушки, не в одной лишь пропаганде тут дело. Таков народец, я бы сказал, населеньице".

б) невежество, инфантилизм, уровень духовного развития:

- "Невежество";

- "результат опроса объясняется и полностью коррелируется с низким уровнем духовного развития большинства населения страны, который упрощённо можно назвать "инфантилизм"".

в) двоемыслие, лукавство, лицемерие, ложь:

- "Люди живут во лжи, считают это нормальным, что везде так";

- ""Спираль молчания" (есть статья в википедии)";

- "В России всегда включали дурака, когда спрашивало начальство. Даже вельможи прикидывались дураками, когда спрашивал царь";

- "это можно объяснить лишь абсолютно извращенным сознанием выходцев совка или бывшей исторической общности людей под названием "советский народ", нежеланием анализировать и относиться к себе критически. А если проще, то эти выходцы суть адепты лжи и лукавства";

- "Они знают, какой ответ от них ждут и какой точно не ждут. Ответ "Россия" от них точно не ждут. Некоторые хотят, чтобы от них побыстрее отстали и дают ответ, который, как им кажется, от них ждут";

- "Это показатель двоемыслия, с которым лично я часто сталкиваюсь. Примерно по такой схеме: "В интервью я скажу, то что надо сказать, потому что так надо. А про себя буду по-своему думать". Помню, беседовал когда-то с одним "истинноверущим" на тему: кто сбил малазийский боинг? Он минут 20 внешне убедительно и убежденно доказывал, что это сделали украинцы с помощью США. А потом, после длинной паузы такая фраза: "Ну что они, не могли спрятать эти буки, когда через границу их перетаскивали?" "Так значит, боинг сбила не Украина?"";

- "Кто-то из знатоков, не помню кто, возможно Пионтковский, сказал, что россияне всё знают и всё понимают. И кто Скрипалей убил, и кто боинг сбил, кто Крым захватывал. Но врут также как и кагебешная власть. И вот этот феномен уже хотелось бы объяснить. Что общего у россиян и кагебешников? Казалось бы, вторые не дают первым жить, но врут одинаково".

г) патриотизм:

- "Патриотизм, выгораживание своей страны";

- "Псевдопатриотизм ("квасной" и т.п.)...".

д) сакрализация российского государства и психологическая невозможность для себя признать его преступным:

- "Заблудившийся искренне верит в то, что всё равно идёт правильным путём";

- "Слишком страшно быть из страны, которая является воплощением Мордора на земле. И даже если так, то признаваться в этом себе тяжело. И даже если так, то говорить это вслух неприятно. Правда факты слишком вопиющи...";

- "Слово "Россия" для многих звучит свято. Несмотря ни на что. Это реальный могущественный идол, который выше любых фактов. Этому идолу и церковь московская полностью подчинена, он выше Христа, выше Бога. Поэтому язык не поворачивается приписать идолу нечто дурное. А тут не просто отравление, а криволапое отравление. Да никогда такого признать нельзя за Россией".

5) Динамическая этничность: историчность приобретенных качеств населения Россия (российского народа, русских):

- "может, частично данные искажаются накопленным опытом проживания в тоталитарном прошлом и похожими условиями в авторитарном настоящем";

- "Это говорит об успешности 100-летней отрицательной селекции населения бескрайних просторов необъятной родины...";

- "Сталинская селекция. Какой смысл говорить правду (то, что думаешь), если это может навредить, а пользы никакой не сулит?";

- "Как там у классика? "Проблема не в клозетах, а в головах"";

- синдром "выученной беспомощности"";

- "Елизавета Покровская достаточно подробно обьяснила, что нынешнее население РФ это потомки палачей и вертухаев (в большинстве). А те, кто вертухаем не был, писали доносы или голосовали на собраниях за репрессии против "врагов народа". Каких ещё ответов от их потомков можно ожидать?";

- "Такие же точно потомки палачей и вертухаев живут и в Украине, и в Беларуси, и на всем остальном бывшем СССР, возможно, за исключением 3-х стран Балтии. Просто ЯО осталось только у РФ. Например, если бы у Украины не отобрали вовремя ядерный арсенал, скорее всего мы имели бы еще одно агрессивное государство, подобное РФ. Достаточно посмотреть на то, как даже без ЯО риторика украинских властей становится похожа на кремлевскую – "кругом враги" (см. стремительное ухудшение взаимоотношений с поляками и венграми)";

- "Если серьёзно, люди выбирают наименьшее сопротивление. Всё остальное требует больших затрат – психологических, финансовых, физических. И даже если есть желание, нужны ещё ресурсы. А откуда их взять с таким изматывающим темпом, грязным воздухом и водой, нехваткой денег? Нация устала";

- "Отдельный вопрос – это вопрос причин, повлекших за собой такой низкий духовной уровень большинства россиян (напомню: духовный рост или развитие духовности – это путь от приоритета собственного "эго" к приоритету общественного блага и выше). Это и доминирующая идеология (одним из видов которой может являться религия), и история (уничтожение и выдавливание из страны лучшего генофонда), и специфические особенности национальных групп, входящих в состав страны, и многое-многое другое";

- "Замечаю то же самое в Нью-Йорке, чем меньше иммигрант ассимилирован, чем хуже знает английский, тем чаще он постоянный зритель Рос ТВ и поклонник Путина";

- "Что касается успехов пропаганды, то они сильно преувеличены. Этот пузырь лопнет быстрее, чем по телевизору закончат читать некролог о кончине очередного Горячо Любимого. Вспомним странички героической истории КПСС. Накануне развала СССР в ней состояло 18,2 миллиона коммунистов. Все они изучали текущий момент, просиживали портки на партсобраниях и гневно обличали американский империализм. Вся эта чудовищная армия "авангарда советского народа" испарилась в один миг и тотчас понуро встала в очередь за "ножками Буша" в числе прочих беспартийных товарищей. Так же будет и в этот раз. Ничто не ново под Луной".

Как и обещал, представляю данные нескольких опросов общественного мнения, проведенных по теме, аналогичной затронутой ранее ("Кто виноват в отравлении Скрипалей?").

В конце июля-начале августа 2014 года Левада-центр и ВЦИОМ провели опросы общественного мнения по вопросу "Кто несет ответственность за гибель малайзийского Боинга МН17?"

Примечание: Данные Левада-центра, включенные в таблицу, были пересчитаны с тем, чтобы сумма ответов равнялась 100%, поскольку в ходе опроса допускалось несколько ответов респондентов, в результате чего сумма ответов в оригинальном опросе превысила 100%.

Как видно, в конце июля-начале августа 2014 г. ответственность российских военных за гибель МН17 признавал только 1% от числа опрошенных в России. Это даже меньше, чем число российских граждан, назвавших российские спецслужбы виновными в отравлении Скрипалей в октябре 2018 г.

Аналогичный опрос общественного мнения в Эстонии по заказу Фонда открытой Эстонии провела социологическая компания Saar Poll OU, причем она это сделала для двух групп респондентов – для этнических эстонцев и неэстонцев. Опрос был проведен практически в одно и то же время с российскими обследованиями, с подобной же формулировкой задававшегося вопроса "Кто виновен в гибели МН?" и с аналогичными вариантами ответов.

В дополнение к этнической дифференциации опрошенных эстонские социологи выделили еще 9 групп респондентов (четыре – среди эстонцев и 5 – среди неэстонцев) по типам их медиамиров – в зависимости от объемов получаемой ими информации и структуры ее источников. Особый интерес представляют группы респондентов с "крайними" типами медиамиров, получающих соответственно либо минимум, либо максимум информации по эстонско- и русскоязычным телевизионным каналам.

Включенные в таблицу 6 групп респондентов получили следующие обозначения:

Э – этнические эстонцы в целом;

Э1 (1-я эстонская группа) – этнические эстонцы, пассивно следящие за медиа, получающие значительную часть информации из русскоязычных источников (наиболее "русифицированные эстонцы");

Э3 (3-я эстонскя группа) – этнические эстонцы, активно следящие за медиа, получающие основную часть информации из эстоноязычных источников (наиболее "эстонизированные эстонцы");

НЭ – неэстонцы в целом;

НЭ3 (3-я неэстонская группа) – неэстонцы, пассивно следящие за медиа, получающие информацию преимущественно из русскоязычных источников (наиболее "русифицированные русские в Эстонии");

НЭ5 (5-я эстонская группа) – неэстонцы, активно следящие за медиа, получающие информацию из разных источников на разных языках (наиболее "европеизированные русские в Эстонии").

Следует иметь в виду, что по данным переписи 2011 г. этнические русские составляют 79,2% от неэстонского населения Эстонии, а вместе с сильно русифицированными в лингвистическом и культурном отношениях украинцами и белорусами эта цифра возрастает до 87,9% от числа всех неэстонцев в Эстонии. Поэтому мнение группы "неэстонцев" можно воспринимать в качестве приближенной оценки (прокси) оценки мнения этнических русских в Эстонии. Для сравнения: по переписи 2010 г. удельный вес в России русских составлял 80,9%, а вместе с украинцами и белорусами – 82,7%.

Результаты опросов общественного мнения в России и Эстонии по вопросу "Кто виновен в гибели МН?" можно свести в общую таблицу 2.

Примечание: Данные Левада-центра и ФОЭ, включенные в таблицу, были пересчитаны с тем, чтобы сумма ответов равнялась 100%, поскольку в ходе опросов допускалось несколько ответов респондентов, в результате чего сумма ответов в оригинальных опросах превышала 100%.

Поскольку опрос Saar Poll OU был проведен в Эстонии:

- организацией, отличающейся от Левады-центра и ВЦИОМа;

- в стране, радикально отличающейся от России по уровню безопасности для опрашиваемых;

- в стране, отличающейся от России по структуре и характеру информационного потока;

то это позволяет оценить относительную важность того или иного фактора в формировании общественного сознания этнических русских как в России, так и в Эстонии.

По данным этой таблицы видно, что:

1. Наблюдается качественный (тектонический) разрыв в оценках виновности между эстонцами и неэстонцами. Например, российское правительство/российских военных считали виновными в гибели МН17 в среднем 5% неэстонцев и 31% эстонцев.

2. Этот качественный разрыв частично объясняется разницей в медиамирах двух этнических групп населения, т.е. в разнице получаемой ими информации/пропаганды/дезинформации.

3. В то же время полностью этот качественный разрыв только разницей в медиамирах объяснить невозможно. Один из важнейших факторов, обусловливающих устойчивость оценок виновности тех или иных субъектов, в большой степени предопределен картиной мира, сложившейся у респондентов заранее, оказывающейся затем весьма устойчивой, ригидной, слабо подверженной воздействию новой информации. Этот фактор можно назвать ЭРУ – эффектом религиозной убежденности.

4. Из числа неэстонцев в 3-й группе (в НЭ3, т.е. среди наиболее "русифицированных русских" в Эстонии) виновными в гибели МН17 российские власти/российских военных считал только 1% опрошенных. Это ровно столько же, сколько и в самой России, что означает, что такие факторы, называвшиеся выше, как-то:

- характер социологической организации, проводившей опрос общественного мнения;

- конкретные методы и качество социологического опросов;

- физическая безопасность опрашиваемых;

на результаты опросов (в т.ч. в России), возможно, влияют в не очень значительной степени.

5. Среди неэстонцев в 5-й группе (в НЭ5, т.е. среди наиболее "европеизированных русских", живущих в Эстонии) виновными в гибели МН17 российские власти/российских военных считали только 9%. Это намного ниже не только 37% – показателя самой "продвинутой" эстонской группы (Э3); это ниже не только 31% – показателя эстонцев в среднем (Э); это намного ниже, чем 22% – показатель группы наиболее русифицированных этнических эстонцев с традиционным медиамиром (Э1); это ниже, чем 28% – показатель той группы эстонцев (Э4), для которых государственные российские СМИ являются более важным источником информации, чем даже у "европеизированных русских". Это означает, что информационный поток (источники информации, пропаганда, дезинформация) хотя и играет заметную роль в формировании общественных оценок, все же не является определяющим, тем более единственным фактором. Это свидетельствует о том, что, судя по всему, более важным фактором, определяющим мнение русских по этому вопросу (независимо от их физического нахождения – в России или за ее пределами), является эффект религиозной убежденности (ЭРУ).

6. В отличие от слабоменяющихся (в зависимости от разных факторов) оценок виновности российских властей/российских военных в гибели МН17 у респондентов в России и неэстонцев в Эстонии наблюдается быстрое уменьшение (в зависимости от объема получаемой информации) удельного числа лиц, считающих виновными в гибели самолета как украинское правительство/украинских военных, так и США/Запад/западные спецслужбы. Это означает, что часть сознания этнических русских является весьма гибкой и рациональной, позитивно реагирующей на новую поступающую информацию.

7. Таким образом, сознание этнических русских (независимо от их физического нахождения на территории России или за ее пределами), похоже, состоит из, как минимум, двух частей:

- части, ответственной за оценку положения во "внешнем мире", которая оказывается гибкой, динамичной, чутко реагирующей на информационные сигналы, т.е. рационально-секулярной;

- части, ответственной за оценку положения во "внутреннем мире" – в частности, в российском государственном секторе (государство, власть, армия/военные, президент, правительство, спецслужбы), которая оказывается иррациональной, ригидной, слабо реагирующей на информационные сигналы, иными словами, религиозно-сакральной.

8. Для эффективного воздействия на первую (рационально-секулярную) часть сознания вполне приемлемыми, очевидно, являются традиционные методы образования, воспитания, распространения информации, противодействия дезинформации, обеспечения безопасности самих граждан, а также проведение необходимых политических и правовых реформ.

9. Для успешного воздействия на вторую (религиозно-сакральную) часть сознания традиционные методы образования, воспитания, распространения информации и т.д., судя по всему, не годятся.

Андрей Илларионов, ЖЖ