В Витебске около 50 педагогов согнали на субботник 29.10.2018, 17:17

В свой выходной они убирали здание фабрики-банкрота КИМ.

В минувшую субботу около 50 педагогов, которые работают в учреждениях образования Первомайского района Витебска, занимались уборкой административного здания фабрики-банкрота КИМ, пишет tut.by.

Педработники утверждают, что делали это по распоряжению начальства — районного отдела образования. Причина внепланового «субботника» — на закрывшемся предприятии ждут Лукашенко.

К девяти часам утра субботы, 27 октября, возле бывшей фабрики собралось не менее 50 воспитателей детсадов, учителей школ, педагогов групп продленного дня. В основном это были женщины. Отвертеться от уборки здания КИМа было нельзя: всех пришедших проверяли по списку.

— О том, что в субботу мы едем убирать на КИМ, нам сообщили накануне, — рассказала воспитатель одного из детсадов Первомайского района Витебска. — Сказали приехать в рабочей одежде, с собой взять тряпки, веники и другой инвентарь. Возле ворот записывали, кто из какого учреждения.

Педагогам объяснили, что в здании «нужно убрать мусор, вынести старый паркет и битые стекла, протереть пыль на шкафах, столах и подоконниках, помыть окна, подмести пол». Кроме того, потребовали «привести в порядок территорию около корпуса, в том числе скосить траву».

Внутри здания бывшей фабрики было много мусора. Фото: «Витебский курьер»

— Обидно, что воспитателей воспринимают как бесплатную рабочую силу, — делится мнением женщина. — Никто не думает, что у нас семьи, дети, планы на субботний день. Почему мы должны в свой официальный выходной за «спасибо» убирать какое-то здание? У администрации ответ один: не хочешь — не иди, но тебе здесь работать.

Женщина рассказала, что сотрудники детских садов Первомайского района Витебска приводили в порядок не только здание КИМ. Так, несколько недель назад их посылали убирать территорию двух готовящихся к открытию объектов — мехового комбината и нового детсада в Билево.

То, что 27 октября на уборке здания бывшей фабрики КИМ трудились педагоги, журналистам подтвердил источник на предприятии:

— Предполагается, что на этой неделе в Витебск придет Лукашенко. Ожидается, что, в частности, он посетит КИМ. Вот власти города и готовят предприятие к его визиту. В субботу уборкой здания занимались педагоги Первомайского района города.

Получить комментарий в отделе образования Первомайского района Витебска не удалось.

Начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома сообщил, что «указаний, чтобы работники выходили на уборку здания КИМ, от управления не было».

Напомним, фабрика КИМ когда-то была одним из старейших и градообразующих предприятий в Витебске. В августе 2015 года гранд легкой промышленности страны с почти 85-летней историей признали банкротом. 725 бывшим «кимовцам» предприятие задолжало свыше 436 тысяч рублей.

В течение последних 3 лет экономический суд области семь раз продлевал ликвидационное производство по делу о банкротстве ОАО «КИМ». В последний раз — на полгода. Антикризисной команде наконец удалось рассчитаться по зарплатным долгам с бывшими работниками предприятия. Для этого их пришлось искать по всей стране и даже за ее пределами.

В этом году также удалось найти нового собственника на швейный цех и 4-этажную пристройку к складу готовой продукции и выручить около 150 тысяч рублей от сбыта оборудования.

Тем не менее нужно еще погасить задолженность перед Фондом социальной защиты населения (около 398,5 тысячи рублей). Всего в реестре требований кредиторов около 17,4 млн рублей.