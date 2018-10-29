Святослав Вакарчук рассказал, хочет ли стать президентом Украины
- 29.10.2018, 17:19
Солист «Океан Ельзи» видит свою цель в изменении политической культуры страны.
Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.
Об этом он сказал на лекции в Харькове, сообщает Украинская правда.
"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), Меня интересуют изменения в стране", - отметил Вакарчук.
По его убеждению, политическая культура в стране оставались на уровне 1991 года.
"Сознание прошла большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - добавил Вакарчук.