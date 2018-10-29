Святослав Вакарчук рассказал, хочет ли стать президентом Украины 29.10.2018, 17:19

Солист «Океан Ельзи» видит свою цель в изменении политической культуры страны.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Об этом он сказал на лекции в Харькове, сообщает Украинская правда.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), Меня интересуют изменения в стране", - отметил Вакарчук.

По его убеждению, политическая культура в стране оставались на уровне 1991 года.

"Сознание прошла большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - добавил Вакарчук.