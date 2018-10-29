Сергей Петрухин: Если люди будут протестовать и дальше, результат из этого будет 2 29.10.2018, 17:34

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Сергей Петрухин

Брестчане не собираются отступать.

Противника строительства завода аккумуляторных батарей "АйПауэр", известного брестского блогера Сергея Пятрухина, в очередной раз пытаются привлечь к ответственности за «участие в несанкционированном массовом мероприятии», передает «Радыё Рацыя».

Его обвиняют в нарушении части третьей, соответствующей статьи административного кодекса. Несмотря на преследование, Пятрухин и остальные противники завода, не собираются отступать от своих целей - прекратить стройку.

- Если люди будут ходить и дальше, то результат из этого будет. Думаю, если начали судить Демьяна Лепeсевича, то тут уже новый уровень взаимоотношений между властью и гражданами. Я думаю, что этого завода не будет.

Дело Петрухина должны были рассмотреть в суде Ленинского района Бреста после обеда, однако рассмотрение перенесли на 31 октября на 14:20. "Всех приглашаем поддержать Сергея", - отмечают противники строительства в своем Viber-чате.