Против российской «Новой газеты» устроили новую провокацию 29.10.2018, 17:47

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К редакции газеты привезли клетку с овцами.

К редакции "Новой газеты" в Москве неизвестные привезли клетки с овцами. Об этом сообщают журналисты издания. На некоторых животных надеты жилеты с надписью "Пресса. Новая газета". Таблички с названием газеты прикреплены и к самим клеткам, сообщает "Радио Свобода".

Редакция обратилась в полицию. Журналисты надеются, что полицейские помогут вернуть животных владельцам.

17 октября неизвестные подбросили к редакции "Новой газеты" похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. Он занимался расследованием деятельности бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним структур. 18 октября туда же подбросили корзину с головой барана с угрозами в адрес всей редакции.