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Новополоцк остался без электричества и водоснабжения

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  • 29.10.2018, 17:54
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Планируется подключить город к системе резервного питания.

На севере Беларуси выпал первый снег. Особенно сильные снегопады были в Новополоцке и Полоцке, что создало проблемы для горожан, пишет nn.by.

Приблизительно в 15:15 Новополоцк остался без электричества, в большинстве районов города пропало и водоснабжение. «В аварийные службы невозможно дозвониться, никто не говорит в чем причина», — рассказалажительница Новополоцка Ольга Дамаскина.

Планируется подключить город к системе резервного питания. В новых микрорайонах города электроснабжение уже восстановлено.


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