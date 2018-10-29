Новополоцк остался без электричества и водоснабжения 11 29.10.2018, 17:54

4,677

Планируется подключить город к системе резервного питания.

На севере Беларуси выпал первый снег. Особенно сильные снегопады были в Новополоцке и Полоцке, что создало проблемы для горожан, пишет nn.by.

Приблизительно в 15:15 Новополоцк остался без электричества, в большинстве районов города пропало и водоснабжение. «В аварийные службы невозможно дозвониться, никто не говорит в чем причина», — рассказалажительница Новополоцка Ольга Дамаскина.

Планируется подключить город к системе резервного питания. В новых микрорайонах города электроснабжение уже восстановлено.