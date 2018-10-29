Россия сама взорвет Крымский мост 2 Сергей Климовский

29.10.2018, 17:57

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Лучше сразу в трех местах, «башня» Ротенберга потом починит.

В медиапространстве РФ сразу после теракта в Керчи 17 октября появилась версия о его организации Росгвардией Золотова, к которой в 2017 г. от полиции перешла выдача лицензий на оружие. Теракт давал основание ужесточить контроль за пользователями оружием. Действительно, через три дня после теракта Росгвардия предложила правки по ужесточению ею контроля за перемещением охотничьего и другого оружия.

В частности, она хочет обязать охотников сообщать ей о всех своих выездах с ружьями, указывать, где они с ними ходят, а также номера вертолетов и малых самолетов, на которых ружья будут перевозить. Соцсети отреагировали советом прикрепить к каждому стволу датчик GPS-навигатора, чтобы Росгвардия в любой момент видела: лежит ли ствол в сейфе или вышел погулять.

Появились и посты с обидой, что она нагибает только русских, а в Чечне палят из "калашей" по случаю спортивных победы, но она на это не реагирует. После митинга в Ингушетии русские вообще стали завидовать кавказцам и жаловаться на неравноправие, – кавказцам можно проводить митинги больше чем из одного человека, и их за это никто не бьет и не разгоняет, и оружием они свободно владеют, – неправильно это.

Надо, чтобы и кавказцев власть тоже нагнула, как и нас, не унижая тем гордость великороссов. Никак не дойдет, что на периферии империи всегда немного больше свобод, чем в ее центре, пока власть там тоже не упрочится. В РФ начинается новый виток борьбы за равноправие по-русски, – наше рабство должно одинаково распространиться на все регионы и окраины.

В условиях идущего в РФ кризиса власти, когда сложно управлять по-старому, изъятие оружия у населения или ужесточение контроля за ним, – для власти действие неизбежное. Теракт в Керчи помогает в этом, а также в решении внешнеполитической проблемы, – как объявить Азовское море внутренним морем РФ.

Фикция официальной версии об убийце-одиночке в Керчи разоблачена баллистами и другими экспертами, а попытка Кремля подкрепить её якобы находкой флэшки, якобы в вещах Рослякова с планом "операции" выглядит комично. Это та самая "психологическая экспертиза", которую Кремля сразу пообещал, и её задача навязать резюме: Росляков был воспитан на "украинско-американском образе жизни" с его культом насилия. Росгвардия в Артеке пыталась его перевоспитать, надо полагать, путем обучения стрельбе и минному делу, но ей это не удалось. Но она старалась.

Даже дала Рослякову разрешение на покупку ружья. За этим последуют выводы о недостатках в идейно-патриотическом воспитании молодежи и о порочности "западного образа жизни". Будет и оргвывод: усилить идейно-патриотическую работу – стрелять и минировать в Артеке продолжат в ускоренном темпе, а также оградить молодежь от тлетворного информационного влияния Запада, ограничив ей доступ в Интернет.

О взятии Интернета под контроль Госдума говорит давно. В 2017 г. приняла "закон Яровой" о штрафах и арестах за репосты, а летом 2018 г. в РФ пригласили китайца, который обещает сделать ей Интернет только для своих, как в Китае. Еще один нервный шаг власти в условиях её кризиса.

Все эти шажки Кремлю помог сделать теракт в Керчи, что вместе с "белониточной" официальной версией указывает на спецслужбы РФ как его организаторов. Но спецслужб в РФ, как и парамиллитарных формирований, и просто банд, от которых они отличаются лишь наличием печатей, формы и госфинансирования, и действуют они самостоятельно в условиях ужесточающийся внутривидовой конкуренции. В такой ситуации ставший уже популярным вывод – теракт в Керчи организовали Кремль/ФСБ – выглядит чрезмерным упрощением. Реальность гораздо интересней.

Сразу после появления видео и фото с места теракта обращал на себя внимание тот факт, что многие кадры однозначно постановочные. В частности, видеозапись прихода Рослякова в колледж сделан явно не камерами уличного наблюдения, а камерой, которая "ехала" за ним и снимала "для истории". На такие факты обратили внимание сразу и в украинском, и в российском сегменте Интернета, и предположили, что весь теракт мог быть плохо организованной постановкой, в которой что-то пошло не так и много раз. С 27 октября выяснять, что могло пойти не так, начало "Информационное сопротивление", в том числе и с привлечением своих источников в Керчи.

В итоге пришли к выводу, что изначально теракт готовился как постановка, в которой должно было быть много шума и мало реальных жертв. Занималась этим Росгвардия, не предупредив конкурентов. В результате несогласованности на место "съёмок фильма" оперативно прибыл спецназ ФСБ или ГРУ и вступил в перестрелку с Росгвардией, приняв её за "украинскую ДРГ". Отсюда стрельба, взрывпакеты, которые спецназ использует при зачистке помещений помимо гранат, чтобы не убить заложников, и 5 раненных военных, о которых сгоряча проболтался кремлевский пропагандист Шарий. Наиболее вероятно, что в колледж по тревоге примчался спецназ ГРУ, охраняющий Керченский мост, который на два часа перекрыл движение по нему и заглушил в районе мобильную связь и интернет.

В этом контексте необходимо обратить внимание на один факт, который пока мало учитывали – местоположение Политехнического колледжа. Здание стоит на берегу залива прямо напротив Керченского моста и между ними всего 5 км.

Он в прямой видимости из окон колледжа. Из колледжа удобно расстреливать мост прямой наводкой ракетами из переносных систем. Между ними только море, пустырь и стадион – ничто не закрывает обзор. Перехватить ракеты на этих 5 км почти невозможно, а спрятаться в укрытие как танк мост не может. У грушников, охраняющих мост и ждущих, что его вот-вот взорвут украинские партизаны, усадьба колледж и некоторые соседние здания должны вызвать обоснованное беспокойство. Дельфинов в окрестностях Керчи они начали отстреливать ещё три года назад как потенциальных украинских диверсантов.

Не удивительно, что грушники быстро примчались в колледж и действовали в целом согласно инструкций. Но в инструкциях не написано, что Росгвардия может "снимать кино про теракт" или устраивать тренинг в колледже с реальной стрельбой. Как стало известно, она такие тренинги, но без стрельбы, в колледже раньше проводила. После короткой перестрелки Росгвардия и грушники разобрались, кто с кем воюет, но "съемки фильм" провалился. Вероятно, Росгвардия намеревалась заявить, что она предотвратила в колледже теракт "бандеровцев" и намекнуть, что в благодарность охрану моста надо передать ей, а заодно и усадьбу колледжа.

Но трупов и раненых получилось больше, чем полагалось по сценарию, и в него влезло ГРУ, которое теперь могло заявить, что это оно предотвратило теракт. Вышло как в одесских байках: когда две банды встречаются на месте ограбления, то обе "дело" отменяют.

В результате по "одесскому обычаю" Росляков на ходу из "бандеровца" превратился в маньяка-одиночку. Вероятно, этому поспособствовал также Лавров, ведомство которого ждало приезда в Москву через пять дней Джона Болтона. Лавров резонно боялся, что появление странной "украинской ДРГ" не на мосту, а в колледже создаст ему трудности при переговорах и даже может привести к переносу визита Болтона до выяснения всех подробностей биографий "диверсантов" и предъявления их тел. В том, что Золотов всё это сможет качественно и в срок обеспечить, Лавров тоже резонно сомневался.

Поэтому актера, играющего роль Путина, срочно отправили публично заявить о маньяке в Керчи, выстроить мосты-параллели со стрельбами в учебных заведениях в США и запретить болтать на официальном уровне об украинских диверсантах. Сейчас в России обострение синдрома бандита, который боится, что к нему вот-вот придет полиция и станет отнимать украденное. Хромая версия с "украинской ДРГ" в Керчи этот синдром обострила бы и дала бы Болтону веские основания "выкручивать руки" кремлевским.

Всё это усложнило бы и без того сложную жизнь Лаврова и его ведомства, и он убедил остальную кремлёвскую братву забыть о версии украинской ДРГ. На Лаврова и без этого давит ещё один мост – через Евфрат возле селения Бакхуз-Фавкани на юге Сирии. РФ по нему целый год снабжала оружием остатки ИГИЛ, у которого после разгрома в Ракке осталась под контролем на восточном "американском" берегу узкая полоса вдоль реки длинной в 40 км и шириной от 3 до 5 км. Заводов по выпуску дронов и даже патронов там нет, – сплошная сельская застройка вдоль дороги по берегу. США и сирийские Демсилы не стали равнять её с землёй из пушек и год ждали, что жители оттуда уйдут, а остатки ИГИЛ сдадутся, когда достреляют остатки патронов в мелких стычках. Но остатки ИГИЛ время от времени наглели не по ресурсам.

В США поняли, что ИГИЛ снабжают оружием с "русского" берега и силы Коалиции 25 сентября этот канал закрыли – выбили ИГИЛ из селения Бакхуз-Фавкани у моста и начали активное наступление. ИГИЛ, вопреки своим скромным военно-техническим возможностям, предпринял удачную контратаку, но был оттеснен. Затем повторил контратаку, и не только на этом участке. На момент теракта в Керчи там шли ожесточенные бои, и американцы задавали русским вполне логичный вопрос: откуда у ИГИЛ здесь столько оружия и свежие бойцы. Обычно Москва в таких случаях говорила – из Турции. Но в данной ситуации сваливать на турок бесполезно, так как ИГИЛ окружен только русскими и американцами, которые не такие тупые, как уверял Задорнов.

Лавров знал, что Болтон в Москве эту тему поднимет, и не хотел усугублять ситуацию еще и Керченским мостом, – американцы могли бы всерьёз обидеться и вынести в ООН тему о снабжении РФ оружием ИГИЛ. В Москве знают: Вашингтон эту тему поднимет на международных площадках в удобный для себя момент и нервничают. Поэтому, когда Болтон покинул Москву, то Министерство обороны РФ побежало жаловаться в Пекин, что американцы уже бомбят русских. Генерал-полковник Александр Фомин, один из замов Шойгу, неожиданно 25 октября сообщил в Пекине на VIII международном Сяншаньском форуме по безопасности, что оказывается российскую базу в Хмейиме в ночь на новый 2018 год атаковали 13 дронов сирийских террористов, которыми якобы управлял в ручном режиме всего лишь один дрон США, летавший далеко в стороне.

Как выразился генерал: это не была "крестьянская атака". Защитники базы якобы подавили эти 13 дронов своими силами радиоэлектронного подавления, но были бессильны против дрона США, который перехватил на себя управление ими. Но потом русские поумнели и 8 января уже отразили подобные атаки на базы Хмейим и Тартус.

Такие вот байки рассказывают генералы РФ на неправительственных международных собраниях экспертов по вооружениям в Пекине. Лавров тут же сделал заявление: всё, что рассказал генерал – чистейшая правда. Всё это стали быстро "разгонять" СМИ России. Маше Захаровой тоже дали вставить "5 копеек" и грозно заявить: США в Сирии в районе Эт-Танф, занятом ими во время войны с ИГИЛ, готовят боевиков ИГИЛ, забрасывают их к нам в Сирию, и обозвать всё это "неприкрытой оккупацией". На следующий день ФСБ сообщило, что поймало в Москве группу ИГИЛ, готовившую теракт, – Патрушев решил подыграть Лаврову, и показать, что РФ тоже воюет с ИГИЛ.

"Башни" Кремля доказали, – могут слажено работать, когда захотят. Но они совсем не знают, что им делать, если США поднимут тему создания и снабжения Москвой ИГИЛ. Ничего другого, как жаловаться Китаю, они пока не придумали.

Поэтому можно ожидать, что в районе Керченского пролива ФСБ скоро поймает американских диверсантов, ГРУ – исламских, а Росгвардия – украинских, чтобы можно было выбрать подходящую случаю версию. В общем, диверсантов надо ловить впрок, разных и убедительно. Для этого всем троим ведомствам придется самим таки взорвать Керченский мост. Лучше сразу в трех местах, "башня" Ротенберга потом починит. Можно взорвать и в одной точке, но тогда надо оставить на месте взрыва фотографию Яроша в чалме на фоне статуи Свободы, и с надписью – "Привет из Киева!" на русском, чтобы в Москве эксперты смогли прочесть. Главное, чтобы фото не выглядело как фотошоп. Без взрыва Керченского моста России уже жить нельзя, а помешать его совершить может только землетрясение. Если Тамань уйдет под воду, то мост можно будет и не взрывать.

Сергей Климовский, "Обозреватель"