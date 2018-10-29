Репетиторы требуют отменить новые правила подсчета баллов на ЦТ 2 29.10.2018, 18:03

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Новые правила могут привести к коррупции.

С 2019 года результаты централизованного тестирования начнут подсчитывать по новой методике. У абитуриентов и учителей она вызвала немало вопросов, пишет tut.by.

Недавно двое минских репетиторов — Евгений Ливянт и Сергей Ольшевский — подготовили проект обращения, в котором требуют от Минобразования отменить новые правила подсчета результатов ЦТ. Внести дополнения и правки, а также высказать свое мнение приглашают всех заинтересованных.

В новой методике подсчета каждому заданию будет соответствовать заранее известное количество баллов. Авторы обращения отмечают, что это нововведение РИКЗа вызвало позитивную реакцию у абитуриентов и их родителей.

— В этом случае методика расчета стала бы понятной и справедливой, в отличие от совершенно непонятной предыдущей. Более того, такая методика соответствовала бы школьной системе выставления оценок по письменным работам, а значит, суммирование среднего балла аттестата и результатов ЦТ стало бы логичным (в предыдущей системе суммировался средний балл аттестата и рейтинговая оценка ЦТ, что является абсурдом с точки зрения логики).

В реальности, утверждают репетиторы, новая методика оказалось совершенно другой. Они проанализировали результаты первого этапа репетиционного тестирования и пришли к выводу, что за все задания в части А начисляется по 1 баллу, за задания из части В — по 2 балла, «а затем сумма этих баллов каким-то неведомым образом превращается в какой-то фантастический рейтингово-балльный результат».

Ливянт и Ольшевский приводят примеры. В тестах по математике и физике — 30 заданий: 18 в части А и 12 в части В. Ученики, с которыми занимались репетиторы, в репетиционном тесте по физике правильно решили всего два задания из части А и получили за это 15 баллов. Хотя по прошлой методике подсчета они бы заработали от 1 до 5 баллов. Ученики, которые решили 5−6 задач в части А и 1−2 задачи в части В, получили 52−58 баллов, хотя по прежней методике они бы набрали не более 25 баллов.

— Аналогичная ситуация сложилась и с результатами первого репетиционного теста по всем остальным предметам. Абитуриенты, их родители и преподаватели находятся в состоянии замешательства и абсолютного недоумения в связи с происходящим. Очевидно, что, подавая документы в вузы во время вступительной кампании летом 2019 года, абитуриенты не смогут даже приблизительно ориентироваться на проходные баллы прошлых лет. (…) С учетом того, что у нас до сих пор отсутствует электронная система зачисления и возможность подать документы в несколько вузов, абитуриентов и их родителей ждет крайне нервная и несправедливая вступительная кампания.

Однако это будет не единственной проблемой, считают репетиторы. Они утверждают, что результаты ЦТ 2018 года окажутся значительно ниже, чем результаты ЦТ 2019 года, что «деноминирует» их ценность. Также они опасаются, что слабые абитуриенты без особых усилий смогут набрать баллы, достаточные для того, чтобы конкурировать с сильными абитуриентами.

— При этом резко возрастет ценность среднего балла аттестата, что, в свою очередь, приведет к очередному всплеску коррупции.

Ольшевский и Ливянт считают: новая система создает условия для того, чтобы наугад набрать немалое количество баллов.

— На ЦТ по математике или физике «методом тыка» можно дать 3−4 правильных ответа из 30, что по прежней системе оценивания давало абитуриенту не более 12 баллов, а по новой системе выходит, что теперь достаточно ответить правильно еще два раза — и 50% знаний как будто освоены.

Также они пишут о том, что новая методика оценки не решает главной проблемы — не сопоставляет школьные оценки и результаты ЦТ.

— При решении двух простых задач из десяти на контрольной работе по математике ученик получает 2 балла из 10, а при решении 6 задач из 30 на ЦТ ученик получает 50 и больше баллов из 100.

Сергей Ольшевский и Евгений Ливянт предлагают отменить новую методику подсчета баллов ЦТ, отказаться от рейтинговой шкалы оценивания и создать простую, понятную систему, которая позволит оценить готовность абитуриента стать студентом, а также сравнить и сопоставить школьную оценку с баллами на ЦТ.

— Для этого каждому заданию теста ЦТ должно соответствовать определенное количество баллов так, чтобы в сумме получалось 100 баллов, — пишут репетиторы. — При этом «стоимость» каждого задания должна нарастать по мере нарастания сложности задания. Именно так оцениваются контрольные и экзаменационные работы в школах.