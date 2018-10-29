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Японская принцесса вышла замуж за простолюдина

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  • 29.10.2018, 18:11
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После бракосочетания с клерком принцесса Аяко лишилась титула.

Церемония бракосочетания принцессы и сотрудника судоходной компании Nippon Yusen KK Кэй Морита состоялась в храме Мэйдзи в Токио. Для свадьбы принцесса выбрала парчевое кимоно придворной дамы эпохи Хэйан (794-1185 годы). Ее жених надел европейский костюм с жилетом и сюртуком, пишет «Вокруг света».

Принцесса Аяко приходится дочерью двоюродному брату императора Японии Акихито Норихито, который скончался в 2002 году. На прошлой неделе она простилась с императором Акихито и с другими представителями королевского двора.

Принцесса получит от государства выплату в размере 1,3 миллиона долларов, чтобы она могла сохранить образ жизни, соответствующий ее прежнему статусу. Для свадьбы Аяко из государственной казны выделили 950 тысяч долларов.


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