БАТЭ первый, «Днепр» последний? 2 29.10.2018, 18:52

1,278

Финишный расклад чемпионата Беларуси-2018.

За четыре тура до окончания чемпионата в высшей лиге pressball.by разбирается, у кого больше шансов завоевать медали и покинуть элитный дивизион.

БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ

БАТЭ (сейчас: 1-е место, 25 матчей, 63 очка)

Оставшиеся игры: "Динамо" Бр (г), "Неман" (д), "Шахтер" (г), "Луч" (д), "Торпедо"-БелАЗ (г).

Борисовчане продолжают чемпионский марафон, начавшийся еще в 2006-м при Криушенко. БАТЭ при определенных обстоятельствах достаточно победы над брестским "Динамо", чтобы обеспечить себе "золотой" матч. Для этого необходимо, чтобы "Витебск" допустил осечку в противостоянии с солигорским "Шахтером".

ВИТЕБСК (2, 25, 53)

Оставшиеся игры: "Шахтер" (г), "Динамо" Мн (д), "Ислочь" (г), "Городея" (д), "Гомель" (г).

Феноменальный сезон проводят подопечные Сергея Ясинского. Теоретически у "северян" остаются шансы не только на медали, но и на чемпионство. Для этого "Витебску" в оставшихся матчах необходимо только побеждать и надеяться на то, что БАТЭ будет терять очки. В любом случае как нынешний сезон ни завершился бы, команда сможет вписать его как самый успешный в истории. А если еще удастся сохранить состав на сезон следующий, тогда появится шанс как минимум успех повторить.

ШАХТЕР (3, 25, 51)

Оставшиеся игры: "Витебск" (д), "Луч" (г), БАТЭ (д), "Смолевичи" (г), "Минск" (д).

Солигорск в 2018 году пережил два состояния — разрушения и созидания. Первую часть сезона под управлением Марека Зуба "Шахтер" прозябал на дне турнирной таблицы. Терпение руководства не было безграничным, поляка отправили в отставку. Его место занял Сергей Ташуев. Российский специалист сумел вернуть команду в медальные разборки. Команда после смена тренера не проигрывала 17 матчей и даже показала конкурентный футбол в матче с БАТЭ — подобного не случалось давно.

ДИНАМО МИНСК (4, 25, 50)

Оставшиеся игры: "Торпедо"-БелАЗ (г), "Витебск" (г), "Слуцк" (д), "Днепр" (г), "Торпедо"-БелАЗ (г).

"Бело-голубые" вожделели по итогам чемпионата сбросить с трона борисовчан. Но сделать это не получится вновь. Игра "Динамо" тоже разбилась на отрезки. Она ухудшилась после победы над "Зенитом" в матче Лиги Европы. Спустя уже неделю в Санкт-Петербурге динамовцы сгорели 1:8, а в следующих двух турах заработали всего одно очко. Дальше команду продолжило лихорадить. Более того, очные встречи с БАТЭ "Динамо" проиграло с общим счетом 1:3. В результате "золотые" перспективы рассеялись снова. Теперь для подопечных Гуренко будет счастьем зацепиться за тройку.

ТОРПЕДО-БелАЗ (5, 25, 46)

Оставшиеся игры: "Динамо" Мн (д), "Днепр" (г), "Луч" (д), "Торпедо" Мн (г), БАТЭ (д).

Вмешаться в гонку за медалями теоретически могут и жодинцы. Подопечные Олега Кубарева накануне одолели "Шахтер". В среду автозаводцев ждет домашнее противостояние с минским "Динамо". От его результата и будет зависеть, сумеет ли "Торпедо" возобновить борьбу за третье место. На своем стадионе жодинцы в этом сезоне лишь раз теряли очки.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

МИНСК (9, 26, 27)

Оставшиеся игры: "Городея" (д), "Гомель" (г), "Неман" (д), "Шахтер" (г).

Молодая и амбициозная команда выходит из кризиса. На старте сезона "Минск" испытывал кадровые проблемы и постоянно терял очки. К лету команда разыгралась, а осенью их и вовсе сложно остановить — в последних пяти матчах подопечных Лухвича проиграли всего раз. Ближайшие два матча станут определяющими в борьбе за выживание.

ИСЛОЧЬ (10, 26, 27)

Оставшиеся игры: "Динамо" Бр (г), "Витебск" (д), "Слуцк" (г), "Днепр" (д).

Пожалуй, "Ислочь" — самая нестабильная команда нашего чемпионата. Минчане могут потерять очки с обитателями подвала, а могут обыграть БАТЭ и "Шахтер". В матчах против борисовчан, горняков и минского "Динамо" команда набрала 8 очков — больше всех. А еще "Ислочь" прервала три беспроигрышные серии соперников: 8-матчевую победную бывшего главного тренера БАТЭ (1:1) Олега Дулуба и две беспроигрышные: 17-матчевая рулевого "Шахтера" (1:0) Сергея Ташуева и 12-матчевая наставника БАТЭ Алексея Баги. В общем, с "Ислочью" не соскучишься.

ГОМЕЛЬ (11, 26, 26)

Оставшиеся игры: "Смолевичи" (г), "Минск" (д), "Динамо" Бр (г), "Витебск" (д).

"Гомель" начинал сезон под руководством Вячеслава Геращенко. Старт выдался удручающим и коуч подал в отставку. Его заменил знакомый местным болельщикам Алексей Меркулов. При нем команда и одержала первую победу в нынешнем чемпионате. "Гомель" стал набирать очки и переместился в середину турнирной таблицы. Правда, последнее время ситуация вновь ухудшилась. Подопечные Меркулова проигрывают уже пять поединков подряд. Уже в ближайшем туре "Гомель" имеет шанс подправить турнирное положение — в соперниках "Смолевичи", которым тоже нынешний чемпионат дается крайне нелегко.

ГОРОДЕЯ (12, 26, 25)

Оставшиеся игры: "Минск" (г), "Динамо" Бр (д), "Витебск" (г), "Слуцк" (д).

В предыдущем туре городейцы прерывали пятиматчевую серию без побед. При родных болельщиках были биты "Смолевичи" (4:1) — хет-трик оформил Боян Дубаич и один гол с передачи того же серба забил Дмитрий Лебедев. Старт сезона для команды тоже выдался катастрофичным. Первая победа была добыта в матче с БАТЭ, после которого у борисовчан произошла рокировка на тренерском мостике. А вот позиции Сергея Яромко у руля "Городеи" непоколебимы. Какие бы результаты ни преследовали команду — руководство доверяет коучу. Цель на конец сезона — дойти до финиша без потерь.

СМОЛЕВИЧИ (13, 26, 21)

Оставшиеся игры: "Гомель" (д), "Неман" (г), "Шахтер" (д), "Луч" (г).

Еще в сентябре, казалось, что дебютант элиты полностью обезопасил себя от вылета из элиты. Однако не тут-то было. Команда проиграла минским "Торпедо", "Динамо", "Ислочи" и "Городее". "Смолевичи" вновь близки к зоне вылета.

ЛУЧ (14, 26, 21)

Оставшиеся игры: "Шахтер" (д), "Торпедо"-БелАЗ (г), БАТЭ (г), "Смолевичи" (д).

Осенью минчане проиграли лишь раз — минскому "Динамо". В остальных встречах "Луч" набирал очки. Впрочем, в ближайших трех матчах сделать это будет сложно. В соперниках — лидеры чемпионата.

ТОРПЕДО Минск (15, 26, 18)

Оставшиеся игры: "Слуцк" (г), "Днепр" (д), "Торпедо"-БелАЗ (д), "Динамо" Мн (д).

У автозаводцев календарь проще. "Слуцк" и "Днепр" — это все-таки не "Шахтер" и БАТЭ. В нынешнем сезоне "Торпедо" сменило два тренера. После 12-го тура в отставку отправлен Сергей Кабельский, а позже та же участь постигла его сменщика Леонида Лагуна. Сейчас командой руководит Владимир Невинский. Положение дел от частых тренерских рокировок меняется мало: в последних десяти матчах чемпионата у "Торпедо" лишь две победы.

ДНЕПР (16, 26, 16)

Оставшиеся игры: "Торпедо"-БелАЗ (д), "Торпедо" Мн (г), "Динамо" Мн (д), "Ислочь" (г).

Могилевчане беспросветно замыкают турнирную таблицу. У "Днепра" дела настолько плохи, что в клубе в сентябре решились на смену руководства. Лишь в минувшем туре команда прервала безвыигрышную серию, которая длилась 24 матчa. Впереди осталось четыре игры, которые вряд ли спасут Могилев от первой лиги. Возможно, команде такое развитие событий пойдет на пользу. Иногда нужно уйти, чтобы вернуться.