На должность главы ХДС вместо Меркель есть три претендента 29.10.2018, 19:35

Ангела Меркель

Ранее канцлер Германии подтвердила, что намерена покинуть пост главы Христианско-демократического союза.

На пост лидера Христианско-демократического союза после ухода канцлера Ангелы Меркель будут претендовать как минимум три человека.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в партии, передает eurointegration.com.

Первым претендентом является министр здравоохранения Германии Йенс Спан из правого крыла ХДС. Спан известен тем, что в прошлом критиковал канцлера.

Также на партийное руководство претендуют союзник Меркель и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший глава консервативного блока в Бундестаге Фридрих Мерц.

Исполнительный комитет ХДС проводит сегодня встречу в Берлине, чтобы обсудить обсудить неудачные результаты партии на выборах двух федеральных земель.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель после провальных результатов ее партии на местных выборах в Гессене заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии в декабре.

Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия, потерпели сокрушительное поражение на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессен.

Фиаско в Гессене стало очередным провалом вслед за выборами в Баварии две недели назад, на которых плохой результат продемонстрировала еще одна партия из правящей коалиции - баварский Христианско-социальный союз.