На Могилевщине обнаружили радиационные грибы и клюкву 2 29.10.2018, 19:54

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Клюкву с превышением радиации в два раза и грибы – в три раза выявили в Костюковичском и Быховском районах.

В Могилёвской области выявили превышение радиации в грибах и ягодах, собранных в октябре в лесах. Превышение нормы радионуклидов цезия-137 обнаружено в 17 пробах дикорастущей продукции. Об этом пишет mogilevnews.by со ссылкой на отделение радиационной гигиены и лаборатории радиационного контроля Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

В частности, превышения зафиксированы в шести пробах клюквы, двух пробах мороженой черники и девяти пробах различных грибов. Среди ягод максимальное превышение — почти в 2 раза — обнаружили в клюкве, собранной возле деревни Белая Дуброва Костюковичского района (364,4 Бк/кг при нормативе 185 Бк/кг). Почти втрое была превышена радиоактивность в польских грибах, собранных возле деревни Красный Осовец Быховского района (1012 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг).

"Загрязненные" ягоды были собраны в Краснопольском, Мстиславском, Славгородском районах Могилевщины и в Гомельской области. Грибы с превышением радиационной нормы были собраны в Кричевском, Могилевском, Чериковском, Быховском районах.

Специалисты напоминают, что проверять ягоды при помощи дозиметра не имеет смысла. Этот аппарат показывает только "фоновый" уровень радиации, а не содержание тех радионуклидов, которые вобрали в себя ягоды.