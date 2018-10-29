Парламент Армении вновь отклонил поправки в Избирательный кодекс 29.10.2018, 20:02

Чтобы принять изменения, Национальному собранию Армении не хватило одного голоса.

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании в понедельник, 29 октября, вновь отклонило предложенные правительством страны поправки в Избирательный кодекс (ИК). Соответствующий законопроект поддержали 62 депутата, один проголосовал против. Для их принятия требовались 63 голоса, передает DW.

Правительство Никола Пашиняна предлагает снизить проходной барьер для партий с 5 до 4 процентов голосов, а для политических блоков - с 7 до 6 процентов. Кроме того, предполагается увеличить число парламентариев-женщин, повысив их долю до 30 процентов.

Проект нового ИК получил положительное заключение постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека. Венецианская комиссия приветствовала приверженность властей Армении соблюдению международных стандартов при пересмотре кодекса, заявив, что все предлагаемые поправки "преследуют законные цели и в большинстве своем кажутся положительными".

На внеочередном заседании 22 октября за внесение изменений в ИК проголосовали 54 депутата. Поправки поддержали блок "Царукян", Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" и блок "Елк". Депутаты от Республиканской партии Армении - бывшей партии власти отклонили законопроект.