Глен Грант: Путин не ожидал, что украинское общество встанет и пойдет на фронт 3 29.10.2018, 20:16

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Глен Грант

Фото: dssitsec.eu

Британский военный эксперт заявил, что Путин удерживает Крым только ради «сохранения лица».

Президент России Владимир Путин не просчитал последствий аннексии Крыма и теперь полуостров нужен ему только ради "сохранения лица". Такое мнение выразил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net.

"Единственное, что он теперь может потерять, – это лицо. Часть его политики – это демонстрация, какой он сильный мужчина, что он может и что он сделал. [Аннексия] Крыма не была только ради Крыма, это было для того, чтобы выбить из колеи и победить Украину, показать, что Украина – это собственность России. Но он не предвидел эффект, антипутинский и антироссийский эффект. Я абсолютно уверен, что он не ожидал, что украинское общество встанет и пойдет на фронт в 2014 году", – рассказал эксперт.

Грант добавил, что уверен в возвращении Крыма Украине.

"Вы его вернете. Через сколько лет – не знаю. Многие международные сообщества будут солидарны в позиции по Крыму, международный порядок будет восстановлен. Самые серьезные страны-игроки на международной арене не хотят видеть мир, в котором они не знают, что произойдет с ними завтра. У нас более 70 лет мира, и люди хотят продолжения этого мира", – подытожил он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Оккупация полуострова РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.