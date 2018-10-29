Более половины автолюбителей Беларуси бойкотируют техосмотр 29.10.2018, 20:33

С каждым годом количество «непрохожденцев ТО» растет.

4 года назад к прохождению ТО привязали уплату дорожного сбора. Суммы зависят от того, кому принадлежит авто — юридическому или физическому лицу, а также от массы и возраста машины. Но с введением данных мер автовладельцы начали игнорировать техосмотр, несмотря на штрафы. Говорят, со штрафами ездить дешевле.

И сегодня в стране половина машин выезжает на трассы и улицы населенных пунктов без официального допуска к участию в дорожном движении. Сегодня в стране зарегистрировано более 4 миллионов единиц транспортных средств. Но более половины из них ездит без техосмотра, говорит статистика. И с каждым годом количество «непрохожденцев ТО» растет, сообщает БТ.

Так, в 2015-м допуск к участию в дорожном движении получили свыше 1 миллиона 700 тысяч автовладельцев, в 2016-м — полтора миллиона, в прошлом — еще на 160 тысяч меньше, а за 10 месяцев нынешнего ТО прошли чуть более миллиона. И у каждого автовладельца свои причины нарушений.

Несмотря на рост уклонистов от прохождения ТО, самые дисциплинированные автовладельцы — в Могилевской, Витебской и Минской областях. Так, за десятимесячный период нынешнего года в этих регионах наклейки на лобовые стекла не получили чуть более 5% машин по сравнению с 2017-м. Далее следуют Гомельская, Гродненская и Брестская области. Но абсолютный антирекордсмен — столица.

Сами автовладельцы признаются: проще несколько раз заплатить относительно небольшой штраф за непройденный ТО, чем единоразово рассчитаться за дорожный сбор.