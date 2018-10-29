Белорусский покерист Бодяковский покорил высоту в $20 миллионов 1 29.10.2018, 20:58

ФОТО: ДЭННИ МАКСУЭЛЛ

POKERNEWS.COM

Звезда белорусского покера довел свои призовые до круглой суммы.

Звезда белорусского покера Никита Бодяковский взял в воскресенье планку в 20 млн долларов суммарного выигрыша в «живом» покере за всю карьеру, передает belmir.by.

Случилось это в чешском Розвадове во время турнира €100,000 No-Limit Hold’em King’s Super High Roller, проходившего 26-28 октября в рамках World Series of Poker Europe.

В нем приняли участие 95 игроков, каждый из которых заплатил вступительный взнос в 100 тысяч евро. Призовой фонд в итоге составил более 9 млн евро.

Последний день турнира Никита начал в числе лидеров финальной «восьмерки», но довольно быстро растерял фишки, и хорошая карта ему упорно не шла.

Балансируя на грани вылета, Бодяковский смог, тем не менее, дотянуть до четвертого места. Оно дало ему выигрыш в 789,6 тысячи евро.

Такой результат позволил белорусу довести сумму своих призовых в «живом» покере до 20 млн долларов с небольшим, а также переместиться в мировом рейтинге по выигрышам на 19 место.

Победителем же турнира стал чех Мартин Кабрель, получивший за это 2,6 млн евро. Второй – американец Дэвид Питерс (1,6 млн), третий – немец Джулиан Томас (1,1 млн).