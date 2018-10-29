История рискует повториться Виталий Портников

29.10.2018, 21:08

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Виталий Портников

Грядут изменения в мировой политике.

Победа на президентских выборах в Бразилии ультраправого кандидата Жаира Болсонару может изменить политическую ситуацию не только в самой важной стране Латинской Америки. Изменения произойдут и в мировой политике как таковой – Бразилия играет в ней отнюдь не последнюю роль.

Более того, именно Бразилию в Москве видели в качестве важнейшего игрока в модели многополярного мира, страны которого должны противостоять Соединенным Штатам. Не случайно в неформальном союзе БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – только одна страна из Латинской Америки. И возникает очень важный вопрос – останется ли она там? А если останется, то не будет ли ее президент полемизировать с лидерами России и Китая?

На протяжении нескольких десятилетий на президентских выборах в ведущих странах Латинской Америки если и побеждали откровенные популисты, то только левые. Откровенно правые политики – такие, как Болсонару – приходили к власти на континенте только на танках. Но за последние годы левым популистам удалось отправить в нокаут целый континент. Венесуэла, которой правят преемники безумца Уго Чавеса, просто перестала существовать как государство, вопрос введения на ее территории внешнего управления – просто вопрос времени. Бразильский левый лидер Лула, который приходил к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, выстроил такую коррупционную пирамиду, которая его действительно коррумпированным предшественникам и не снилась. В результате левые идеи у большой части общества стали вызывать очевидную аллергию и маятник качнулся радикально вправо. Болсонару к тому же получил поддержку большого бизнеса и католической церкви. А значит – и поддержку достаточного для избрания президентом страны количества избирателей.

Теперь Бразилия станет другой. А вместе с ней начнет меняться и вся Латинская Америка. А это, разумеется, повлияет на позиции Соединенных Штатов, они могут получить нового важного союзника, чьи возможности не стоит недооценивать.

Но самое важное, впрочем, даже не это. Самое важное, это то, что бразильский пример продемонстрирует ультраправым силам во всем мире, что они могут побеждать левых радикалов только пользуясь их же собственным оружием – беспардонностью, пустыми обещаниями, апелляцией к инстинктам. И если при этом заручиться поддержкой олигархов и клерикальных сил – победа обеспечена даже в очень бедной и неблагополучной стране, которая, казалось бы, обречена на левый марш.

Сто лет назад понимание этой простой мысли привело к тому, что главной альтернативой триумфу коммунизма в России и социал-демократии в Европе стал фашизм Муссолини и затем национал-социализм Гитлера. Сейчас история рискует вновь повториться.

Виталий Портников, espreso.tv