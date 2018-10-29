Непогода в Италии: 75% Венеции - под водой
- 29.10.2018, 21:18
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Ливни и сильный ветер накрыли почти весь Апеннинский полуостров.
Четверо человек стали жертвами непогоды, которая с утра понедельника бушует почти на всей территории Италии.
Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на ANSA.
Так, двое человек погибли в результате падения дерева на их автомобиль в коммуне Фрозиноне в области Лацио. В этой же области дерево также упало на автомобиль, что привело к гибели одного человека и серьезного ранения второго.
Неподалеку от Неаполя сломанное дерево упало на 21-летнего мужчину, который шел по улице. Он скончался позже в больнице.
Также сообщается, что ряд людей получили ранения в результате непогоды.
Ливни и сильный ветер накрыли почти весь Апеннинский полуостров. В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд памятников, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум.
Также до 156 см над уровнем моря поднялся уровень воды в Венеции. В целом 75% территории города оказалось под водой. Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой Венеции, временно закрыли.
Также из соображений безопасности из-за сильного ветра туристов эвакуировали из руин города Помпеи.
Пик непогоды, по данным Службы гражданской защиты Италии, ожидается во второй половине дня понедельника.