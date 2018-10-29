Барановичские активисты помолились у Креста жертвам сталинских репрессий 29.10.2018, 21:26

Молитву возле памятника прочитал греко-католический священник.

Накануне поминальных праздников активисты города благоустроили территорию около креста «Жертвам насилия 1939-1953 годов», передает intex-press.by.

У Креста памяти в Барановичах 28 октября горожане собрались, чтобы помолиться и почитать стихи поэтов, погибших от сталинских репрессий.

Молитву возле памятника прочитал греко-католический священник отец Евгений, написал на своей странице в Facebook Александр Швед.

Председатель Барановичской городской организации ОО «ТБМ» Николай Подгайский с единомышленниками

Фото: facebook.com/aleksandr.sved3

Фото: facebook.com/aleksandr.sved