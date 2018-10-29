Бродский: Кучма хотел сделать Кравченко своим преемником и построить в Украине Беларусь 29.10.2018, 21:39

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Леонид Кучма

Бывший глава МВД Украины Юрий Кравченко выстраивал «систему страха» в Украине.

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994–2005) и глава МВД Украины Юрий Кравченко (1995–2001) осознанно уничтожали оппозицию в стране. Об этом заявил бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

Бродский рассказал, что в 1998 году пришел в "Ведомости", поскольку считал, что для демократии необходима свобода слова. В "Киевских ведомостях" он как глава совета издательства разрешал писать журналистам все, что они хотели. По его словам, закончилось все тем, что у него пытались забрать газету.

"Когда начали забирать, понял, что нельзя отдавать… Если Подольского (журналиста, правозащитника, похищенного генералом Пукачем. – Прим.) условно везли в лес и закапывали, Гонгадзе убили, со мной у них [Кучмы и Кравченко] была другая схема", – пояснил бизнесмен.

Бродский отметил, что Кучма и Кравченко на его примере хотели показать, что "бизнес не имеет права на свободу слова, а должен делать все, что говорит власть".

"Это – как сейчас в России или у Лукашенко. Вот их модель: они хотели построить у нас Беларусь. И я считаю, что если бы Кравченко не закончил так, как закончил, мы бы получили Беларусь. Мы бы получили вместо Лукашенко Кравченко. Насколько я знаю, Кучма планировал Кравченко вместо себя. И Кравченко выстраивал всю систему страха, [будто] только он – наследник и только он – следующий президент страны. И если бы не кассетный скандал, то так и было бы, наверное", – резюмировал Бродский.

4 марта 2005 года Кравченко был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в голову у себя на даче в Конча-Заспе под Киевом. В этот день он должен был давать показания в Генпрокуратуре по делу Гонгадзе. В кармане Кравченко была обнаружена предсмертная записка: "Мои дорогие, я не виноват ни в чем. Простите меня. Я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с чистой совестью. Прощайте". Тогдашний председатель Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что "по гибели Кравченко другой версии, кроме самоубийства, не существует", а мотивом самоубийства могли стать чувство вины и то, что Кравченко не был готов к ответственности перед законом.