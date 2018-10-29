Жители белорусской Вилейки выставляют яблоки на улице города 3 29.10.2018, 21:45

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Жители города приглашают угощаться яблоками всех желающих.

Нынешний урожай яблок действительно впечатляет. Хозяева, видимо, наставили варений, компотов, напекли шарлоток. А тем, что осталось, можно угостить всех желающих, пишет rh.by.

Пакеты с яблоками и с приглашением угощаться начали появляться на улицах Вилейки несколько дней назад.

— Последний раз видела пакеты около третьей школы, — говорит жительница Вилейки, активистка Ольга Шляппо. — Недавно были и на центральной площади города.