КХЛ: Минское «Динамо» обновило антирекорд клуба 14 29.10.2018, 21:49

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Минчане проиграли 11-й матч подряд.

На "Минск-Арене" завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Амуром", передает pressball.by.

В присутствии 8686 зрителей "зубры" потерпели 11-е поражение подряд (3:6), обновив антирекорд клуба в КХЛ.

ДИНАМО Мн — АМУР — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

ДИНАМО: Энрот (Карнаухов, 34.48); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, Буйницкий — С.Костицын (к) — А.Костицын; Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Литвинов — Волков — Когалев; Евенко.

АМУР: Аликин; Кузьмин — Воробьев, Горшков — Пьянов — Файзуллин; Корягин — Турбин, Зогорна — Филиппи — Потехин; Журавлев — Йордан, Влад.Ушенин — Вяч.Ушенин (к) — Кузнецов; Попугаев — Александров, Дедунов — Рассказов — Руденков.

ШАЙБЫ: 0:1 — Руденков (Дедунов, 2.35). 0:2 — Пьянов (Горшков, Файзуллин, 11.46 — бол.). 0:3 — Дедунов (Файзуллин, 27.21). 1:3 — Пулккинен (Казионов, Хауден, 32.33 — бол.). 1:4 — Дедунов (Рассказов, Руденков). 1:5 — Файзуллин (Горшков, Пьянов, 35.07). 2:5 — Ковыршин (Китаров, Знахаренко, 35.54). 2:6 — Кузнецов (Филиппи, 48.45). 3:6 — Степанов (Хенкель, Ковыршин, 50.29).