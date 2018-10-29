Медведев предложил ограничить экспорт нефтепродуктов из РФ 29.10.2018, 22:10

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Россия может ввести пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов из-за роста цен на внутреннем рынке.

Россия может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ростом цен на топливо на внутреннем рынке. Как сообщает Интерфакс, такая идея возникла у премьера РФ Дмитрия Медведва.

"Я хотел бы, чтобы министерство энергетики провело в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной", – сказал Медведев.

Ранее в этом месяце Беларусь и Россия договорились о нулевых индикативных балансах по поставкам темных нефтепродуктов с ноября 2019 года и в 2020 году. В первом полугодии Беларусь активно закупала темные нефтепродукты в РФ для дальнейшей переработки и последующего экспорта.

Беларусь является одним из основных экспортеров нефтепродуктов в Украину. Доля ее в импорте бензина составляет более 80%, в импорте дизтоплива – около 40%. При этом поставки белорусских топливных нефтепродуктов в Украину за январь-август 2018 года сократились на 11,6% – до 2,23 млн тонн.

Однако Беларусь не ожидает сокращения поставок нефтепродуктов в Украину в следующем году, несмотря на введение запрета на экспорт российских нефтепродуктов, заверил глава государственного концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков.