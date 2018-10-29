Завтра в Беларуси ожидается до +12 градусов 29.10.2018, 22:19

Днем будет без существенных осадков.

Дожди ожидаются по востоку Беларуси 30 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью и утром преимущественно по восточной части страны пройдут небольшие дожди, по Витебской области — с мокрым снегом. Днем будет без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0- плюс 6 градусов, по юго-западной части — 7-12 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 2 градусов по северо-востоку Витебской области до 20 градусов тепла по юго-западу Брестской области.