Очаровательный кот по кличке Белорус стал популярным в США 1 29.10.2018, 22:27

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Кот с необычным для США именем жил в приюте Сан-Франциско.

Кот с необычным для США именем Беларус (Belarus) жил в приюте Сан-Франциско, куда его отдали прежние хозяева.

Кошек и других домашних животных нельзя было держать в том доме по правилам арендатора, поэтому семья была вынуждена отдать питомца в приют, пишет goodnewsanimal.ru.

По словам Дэб Кэмпбелл из общества "Animal Care and Control San Francisco", Белорус очень мягкий, пушистый, немного косоглазый, но невероятно ласковый и дружелюбный кот.

Кроме того он чрезвычайно общительный и ему всегда требуется человеческое внимание. Когда кто-то приходил в приют выбрать себе кота, Белорус всегда был на переднем плане и даже вставал на задние лапки и заглядывал в лицо человеку, словно спрашивая "Может быть тебе нужен именно я?".

Некоторое время никто не забирал Белоруса, возможно из-за его косоглазия, а может по другим причинам. Но однажды его фотографии в инстаграме увидела Рэйчел.

"Когда я увидела его необычные глаза, я сразу влюбилась в этого кота", - рассказывает она, - "И тут же начала планировать как мне добраться в этот приют".

Когда они наконец встретились, кот сладко прижался к женщине и Рэйчел поняла, что заберет его к себе домой.

Белорус быстро обвыкся в новой обстановке и стал маленькой серой тенью для Рэйчел. Куда бы она не пошла, он следовал за ней. Ему было невыносимо в одиночестве.

"Он постоянно наблюдает за мной. Особенно по утрам, когда я иду в ванную. Можно сказать, что с этим котом в доме я лишилась личной жизни", - шутит Рэйчел.

По словам женщины, Белорус - это большой кот не только в килограммах, но и как личность. Когда кот попал к ней, ему было всего около года, а потом он еще больше подрос, но не перестал вести себя как котенок.

Помимо наблюдений за хозяйкой, Белорус обожает играть с мячиками и другими кошачьими игрушками.

Когда Рэйчел принимает ванну, кот всегда сидит снаружи и ждет, когда она выйдет, а когда она чистит зубы, он сидит рядом с полочкой и смотрит в зеркало.

Для Белоруса уходы Рэйчел на работу - большая потеря и он очень рад, когда она наконец возвращается обратно. Он тут же начинает крутиться вокруг нее и требовать к себе внимания.

"Когда я вечером сижу на диване и смотрю телевизор, он лежит, тесно прижавшись ко мне. Он засыпает рядом со мной или вылизывается, но ни отходя от меня ни на шаг".

А когда Рэйчел включает компьютер, кот тоже тут как тут.

"У него также все в порядке с типично кошачьими вещами, вроде тех, когда он сталкивает лапой все предметы с полок и те падают вниз".