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Белорусский боксер Баранчик сделал своего соперника Йигита «знаменитым»

  • 29.10.2018, 22:49
Иван Баранчик

Шведский боксер написал в «Твиттере», что после боя с белорусом стал знаменит в Интернете.

Шведский боксер Энтони Йигит получил жуткую травму глаза в поединке с белорусским боксером Иваном Баранчиком в рамках четвертьфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе.

По словам самого Йигита, травма оказалась несерьезной, повреждений глаза или глазницы выявлено не было.

"Даже не знаю, что думать об этом фото, потому что я стал знаменит в Интернете. Спасибо всем, кто комментирует это уродливое фото. В самом глазу или вокруг него ничего не повреждено. Это просто очень сильная опухоль. Кроме того доктор, остановивший бой, хорошо выполнил свою работу", — написал в Энтони Йигит в твиттере.

Бой закончился победой Баранчика техническим нокаутом — после седьмого раунда из-за жуткого рассечения у Йигита врачи остановили поединок.


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