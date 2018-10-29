Белорусский боксер Баранчик сделал своего соперника Йигита «знаменитым» 29.10.2018, 22:49

Иван Баранчик

Шведский боксер написал в «Твиттере», что после боя с белорусом стал знаменит в Интернете.

Шведский боксер Энтони Йигит получил жуткую травму глаза в поединке с белорусским боксером Иваном Баранчиком в рамках четвертьфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе.

По словам самого Йигита, травма оказалась несерьезной, повреждений глаза или глазницы выявлено не было.

"Даже не знаю, что думать об этом фото, потому что я стал знаменит в Интернете. Спасибо всем, кто комментирует это уродливое фото. В самом глазу или вокруг него ничего не повреждено. Это просто очень сильная опухоль. Кроме того доктор, остановивший бой, хорошо выполнил свою работу", — написал в Энтони Йигит в твиттере.

Don't know what to think about this picture being the reason I'm famous on the internets but thank you all for commenting Quasimodo pictures. Nothing is damaged around or in the eye. It's just grotesquely swollen. Also, doctor stopping the fight did his job and he did it well.👌🏼 pic.twitter.com/SGMypXgLyD — Anthony Yigit (@DigYigit) 29 октября 2018 г.

Бой закончился победой Баранчика техническим нокаутом — после седьмого раунда из-за жуткого рассечения у Йигита врачи остановили поединок.