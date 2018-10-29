Горди Дуайер: Слово «плей-офф» сейчас в раздевалке минского «Динамо» не звучит 29.10.2018, 23:28

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение от «Амура» (3:6).

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Амура» (3:6) в регулярном чемпионате КХЛ, передает корреспондент Tribuna.com.

– Поздравляю Николая Борщевского с победой! В ситуации, которой мы оказались, нельзя допускать столько ошибок. Мы много ошибались под давлением соперника. Если мы хотим изменений, то нам нужны новые игроки, глубина состава. Соперник переиграл нас, в первую очередь, за счет глубины состава.

– Вы сказали, что нужно изменить состав. Значит ли это, что в этом ростер команда не может показывать результат?

– Мы продолжаем работать с теми игроками, которые есть. Мы ставим им задачи. Мы должны смотреть на рынок, на возможности для усиления состава. Есть определенные ожидания от нынешней группы игроков, но, как видите, это не приводит к изменению результата. Логично предположить, что состав нужно менять.

– Сколько нужно новых игроков, чтобы попасть в плей-офф?

– На данном этапе мы не говорим об игроках, мы не думаем о плей-офф. Мы думаем лишь о каждой новой игре, о том, как стать лучше. Слово «плей-офф» сейчас в нашей раздевалке не звучит.

– Есть ли у вас силы, чтобы продолжать? Думали ли вы об отставке?

– Для меня ничего не изменилось вне зависимости от результата. Мы готовимся к каждому матчу, мы надеемся на успех. Например, сегодня нам не удалось начало игры. Это не в моем стиле уходить, оставлять работу. Мы пытаемся переломить эту ситуацию.

– Есть ли у вас грань, после которой вы готовы сказать, что готовы уйти?

– Я не буду комментировать. У меня есть контракт, и я выполняю свои обязанности. Я выполняю свою работу, – сказал Дуайер.

Напомним, минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд. Это худший результат минчан в истории выступления команды в КХЛ.