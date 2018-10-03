В Ереване десятки тысяч человек заблокировали здание парламента с депутатами 2 3.10.2018, 7:35

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Митингующие откликнулись на призыв Пашиняна.

В Ереване несколько десятков тысяч митингующих собрались у здания Национального собрания Армении, где сегодня приняли закон, блокирующий проведение досрочных выборов, сообщает "Новая газета".

Законопроект поддержала оппозиционная Республиканская партия Армении, а также партии "Дашнакцутюн" и "Царукян", представители которой входят в правительство Никола Пашиняна.

Активисты заблокировали входы и выходы из парламента

Фото: Aram Shahinyan / Twitter

Против выступила фракция "Елк", сообщает "Радио Азатутюн".

Согласно действующему сейчас в Армении законодательству, парламент страны может быть распущен, если премьер-министр добровольно покинет свой пост и депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства.

Пашинян заявлял, что хочет воспользоваться этой нормой, договорившись с депутатами не избирать никого на пост премьера.

После сегодняшнего голосования депутаты смогут откладывать заседание парламента (как уточняет PanARMENIAN.Net, из-за блокады здания или отсутствия части парламентариев), что существенно сузит возможность принятия необходимых для роспуска парламента решений.

Пашинян отметил, что те, кто поддерживают эту инициативу, "объявляют войну народу". Перед голосованием премьер призвал граждан собраться у здания парламента и выразить свое несогласие.

Активисты перекрыли ближайшие улицы, а также выезд с территории парламента, депутаты остаются заблокированными внутри.

Сам Пашинян находится в здании парламента, откуда в прямом эфире в Facebook призвал митингующих не препятствовать депутатам, которые хотят покинуть Национальное собрание.

23 апреля 2018 года уличные акции протеста в Ереване вынудили тогдашнего главу правительства Сержа Саргсяна уйти в отставку. С 2008-го по 2018 год он был президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности после перехода страны к парламентской форме правления.

В результате революции 2018 года премьер-министром Армении стал Пашинян. Проведение досрочных выборов парламента, где большинство осталось у бывшей правящей Республиканской партии, было одним из обещаний Пашиняна. Он заявлял о намерении провести выборы в декабре этого года.