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ЦСКА Гончаренко обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

  • 3.10.2018, 7:43
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Победу над одним из лучших клубов мира одержали подопечные тренера-белоруса.

В матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко выиграл дома у мадридского «Реала» — 1:0, сообщает tut.by.

ЦСКА начал турнир с гостевого матча против пльзеньской «Виктории». Встреча завершилась со счетом 2:2, при этом армейцы сравняли счет только в добавленное время.

Что касается «Реала», то победители трех последних розыгрышей Лиги чемпионов стартовали с уверенной победы над прошлогодним полуфиналистом — итальянской «Ромой» — 3:0.

Из-за травм матч пропускали Серхио Рамос, Гарет Бэйл и Марсело, а Лука Модрич вышел только во втором тайме. Впрочем, состав «Реала» позволял найти сильные замены этим игрокам. Практически все резервисты оправдали доверие, но самый малоизвестный из них — левый защитник Серхио Регилон — допустил грубейшую ошибку уже спустя минуту после стартового свистка. Его передачу на Рафаэля Варана перехватил Никола Влашич, который разобрался с французским защитником и пробил мимо Кейлора Наваса — 1:0.

В оставшееся время «Реал» безустанно атаковал ворота ЦСКА, но отличная игра москвичей в центре поля не позволяла мадридцам создавать действительно опасные моменты. Опасность исходила лишь после навесов с флангов. Так, Карим Бензема и Мариано Диас после ударов головой проверили на прочность штангу ворот «Лужников», а Рафаэль Варан на последних минутах пробил рядом со стойкой.

Когда судья уже собирался свистеть не выдержали нервы у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Он зачем-то начал оскорблять рефери и получил желтую карточку, но не успокоился и через три секунды схлопотал еще одну. Удаление не позволит ему сыграть в следующей встрече против «Ромы».

Отметим, что шесть лет назад также второго октября БАТЭ под руководством Виктора Гончаренко обыграл «Баварию».

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Дзагоев (Ефремов, 65), Ахметов, Обляков (Кырнац, 90), Бийол, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

«Реал»: Навас, Варан, Регилон, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Кроос, Каземиро (Модрич, 58), Васкес (Диас, 58), Себальос, Асенсио, Бензема.

В другом матче группы «Рома» разгромила «Викторию» из Пльзени — 5:0.

Таким образом, после двух туров у ЦСКА четыре очка, у «Реала» и «Ромы» — по три, у «Виктории» — одно.

В группе «Е» «Бавария» и «Аякс» сыграли вничью — 1:1, а АЕК проиграл дома «Бенфике» — 2:3.

После двух туров: 1. «Аякс» — 4 очка, 2. «Бавария» — 4, 3. «Бенфика» — 3, 4. АЕК — 0.

В квартете «F» «Лион» уступал дома «Шахтеру» 0:2, но смог вырвать ничью — 2:2. «Манчестер Сити» одержал в гостях волевую победу над «Хоффенхаймом» — 2:1.

После двух туров: 1. «Лион» — 4 очка, 2. «Манчестер Сити» — 3, 3. «Шахтер» — 2, 4. «Хоффенхайм» — 1.

Наконец, в группе «H» «Ювентус» разгромил «Янг Бойз» — 3:0, а «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» голов не забили.

После двух туров: 1. «Ювентус» — 6, 2. «Манчестер Юнайтед» — 4, 3. «Валенсия» — 1, 4. «Янг Бойз» — 0.


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