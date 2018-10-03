Письма с рицином: Дональду Трампу передали подозрительный конверт

Письма с рицином: Дональду Трампу передали подозрительный конверт8
- 3.10.2018, 7:50
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Накануне два таких письма прислали в Пентагон.
Для президента США Дональда Трампа передали "подозрительный конверт". Об этом сообщили в Секретной службе США, передает Fox News.
Этот конверт "не получили в Белом доме и он не попал в Белый дом".
От комментариев и предоставления подробностей в службе отказались. Там отметили, что расследуют инцидент.
Информация о конверте для Трампа появилась после того, как два конверта пришли в Пентагон. Установлено, что в них был рицин - белковый токсин. Один конверт адресовался главе Пентагона Джеймсу Мэттису, второй - адмиралу военного флота США Джону Ричардсону.
Рицин - токсичное соединение, которое добывается из касторовых бобов. Вещество может храниться в порошкообразном, жидком и газообразном состояниях. Его неоднократно применяли во время терактов.
При отравлении рицином человек сначала чувствует тошноту, затем следует кровотечение из желудка и кишечника, потом отказ печени, селезенки и почек, и в итоге - смерть.