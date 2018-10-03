Семья из Фаниполя добивается обучения на белорусском языке 2 3.10.2018, 7:57

Архивное фото

Чиновники пытаются ставить палки в колеса.

В этом году Алина Гриневич из Фаниполя пошла в первый класс. Девочка мечтала, что в школе научится хорошо говорить по-белорусски. Вместо этого – одно разочарование. Семье отказали в праве учиться по-белорусски, но на этом языковая дискриминация не закончилась, сообщает «Белсат».

Количество белорусскоязычных школ неуклонно сокращается, нет ни одного высшего учебного заведения, где предметы преподавали бы полностью по-белорусски. Как результат – сегодня большинство белорусов не могут свободно говорить по-белорусски.

Белорусское законодательство не прописывает, кто должен следить за соблюдением языковых прав. Нет в законодательстве и ответственности за языковую дискриминацию. Поэтому, получается, нет и реальных рычагов, чтобы отстаивать равенство государственных языков в обучении.