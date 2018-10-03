закрыть
3 октября 2018, среда, 10:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Семья из Фаниполя добивается обучения на белорусском языке

2
  • 3.10.2018, 7:57
Архивное фото

Чиновники пытаются ставить палки в колеса.

В этом году Алина Гриневич из Фаниполя пошла в первый класс. Девочка мечтала, что в школе научится хорошо говорить по-белорусски. Вместо этого – одно разочарование. Семье отказали в праве учиться по-белорусски, но на этом языковая дискриминация не закончилась, сообщает «Белсат».

Количество белорусскоязычных школ неуклонно сокращается, нет ни одного высшего учебного заведения, где предметы преподавали бы полностью по-белорусски. Как результат – сегодня большинство белорусов не могут свободно говорить по-белорусски.

Белорусское законодательство не прописывает, кто должен следить за соблюдением языковых прав. Нет в законодательстве и ответственности за языковую дискриминацию. Поэтому, получается, нет и реальных рычагов, чтобы отстаивать равенство государственных языков в обучении.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич