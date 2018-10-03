Сибирский бунт: «Путин обманул людей!» 6 3.10.2018, 8:11

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Представитель государственной администрации РФ объявил гододовку.

25 сентября глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин объявил голодовку – как он сам объяснил, "из-за бездействия районных властей в подготовке к отопительному сезону". И это не первая его голодовка. Как живет поселок голодающего главы, выяснял корреспондент "Сибирь. Реалии".

Внимательный посетитель, впервые попавший в кабинет главы Сибирского сельсовета, наверняка сразу обратит внимание на отсутствие портрета Владимира Путина над рабочим столом.

– Никогда его портрета у меня не было, – поясняет Олег Боронин. – Если честно, даже не помню, был ли он у моего предшественника.

Зато на стене сбоку – фотографии почитаемых на территории сельсовета людей: бывшего депутата Госдумы и директора некогда одной из крупнейших в Алтайском крае птицефабрики "Молодежная" Михаила Сироты, убитого в 2001 году, бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в 2005-м, и других. К слову, лидер созданного 15 лет назад на волне поддержки Евдокимова движения "Пробуждение" Алексей Никулин – теперь замглавы Первомайского района по ЖКХ и вскоре после объявления голодовки приезжал в Сибирское.

– Я сельчанам сразу сказал: не надо сразу с вилами на него идти, давайте послушаем, что скажет. Мы же хотим нормального, конструктивного диалога, – рассказывает Боронин. – Тот приехал, наговорил, конечно, много пустых слов и глупостей. Но отбыл невредимым. Люди у нас в нынешней ситуации могут и разгорячиться, хотя в целом на жизнь жаловаться не привыкли. Все-таки здесь, в Сибирском, экономика по сравнению с другими алтайскими селами и деревнями не так уже плоха…

Действительно, депрессивной территорией Сибирский сельсовет вроде бы не выглядит.

– У нас находится производственная база линейщиков-магистральщиков, – отмечает глава сельсовета. – Подстанция "Барнаульская", занимающаяся производством электроэнергии, птицефабрика "Сибирская птица" – новосибирцы открыли. Есть переработчики рыбы, хлебокомбинат, производители кирпича, предприятие по производству кокса и многие другие. В общем, рабочие места имеются. Другое дело, что налоговая система у нас в стране устроена так, что сельсовету от наличия этих предприятий перепадают даже не крохи, а еще меньше.

Имеются на территории Сибирского школа, филиал детского садика, амбулатория, два магазина. Все находится в неплохом состоянии. Есть и клуб, в котором не так давно был начат ремонт – его финансирование удалось пробить благодаря реализации проекта поддержки местных инициатив.

– Конечно, при желании найти работу можно, – говорит Геннадий Чукариков, житель Сибирского. – На железную дорогу, к энергетикам, еще частные предприятия небольшие. Многие ездят в Барнаул работать. Устроиться можно. Не так, как прежде, конечно. Тогда у нас птицефабрика "Молодежная" была гигантским предприятием – как это принято сегодня говорить, градообразующим. Есть у нас еще одна птицефабрика, но там масштабы не те… Еще строится предприятие по переработке древесины. Но когда оно заработает, пока неизвестно. В общем, перспективы у села имеются. Нельзя сказать, что они шибко светлые, но какое село может сейчас так смело смотреть в будущее? Наверное, нет такого. Всем сейчас плохо, всем тяжело. Но наше село жить точно будет. Молодежь не покидает его. Учиться, работать в Барнаул, Новоалтайск отправляется, но живет тут. И это гарантия.

– Какие-то подвижки все равно есть… – продолжает Чукариков. – Скажем, еще лет восемь назад у нас тут, прямо на улице, стояла угольная котельная. Пыль, грязь, хотя и отапливала. А с приходом Боронина поставили модульную. Это и экология, и технологии, и подход другой, более цивилизованный. Кстати, в свое время Боронин эту котельную с помощью голодовки выбивал. Скандал тоже был сильный. Непонятно, почему у нас какие-то благие дела только через голодовку выбивать приходится?! Почему постоянно палки в колеса суют?! С повышением пенсионного возраста тоже плохо делают. Я сам, между прочим, под это повышение попадаю – мне 57 лет. Думал через три года займусь домом, хозяйством, но нет – не дадут успокоиться… Путин, надо сказать, обманул людей – не оправдал доверия тех, кто его поддерживал. Он ведь раньше по этому поводу совсем другое говорил.

Действительно, в 2012-м только что избранный глава сельсовета объявил голодовку, требуя строительства модульной котельной. Старая к тому времени уже дышала на ладан. Этот шаг вызвал в краевых органах власти настоящий переполох, а односельчане его, как один, поддержали. Та, первая, голодовка продолжалась 50 часов – на третий день в сельсовет был направлен проект договора на строительство модульной котельной. Путем очередного конфликта с районной и региональной властью сельскому главе удалось выбить и строительство нового водозабора, который будут принимать в ближайшие дни. Впрочем, водопроводные сети находятся здесь в плачевном состоянии и не исключено, что их модернизация потребует новой голодовки.

Нынешнюю голодовку Боронин объявил из-за того, что администрация Первомайского района, по его словам, вообще не занималась подготовкой сетей к зиме – не была даже выбрана компания, которая отвечала бы за работу тепловых сетей. Новая газовая модульная котельная была обесточена, часть приборов демонтирована, теплотрассы не утеплены.

Но вот что голодовкой главы едва ли изменишь – так это пенсионную реформу.

– Ни одного положительного отзыва о пенсионной реформе я еще не слышал, – подчеркивает Олег Боронин. – Все люди, вне зависимости от пола, возраста, материального положения и социального статуса, ее критикуют. Другое дело, что активно протестовать против нее, скажем, на митинги они не пойдут. Это сельский менталитет, если угодно. Вот такой он. Но недовольство на выборах они выскажут. Скажем, у нас в Сибирском на губернаторских выборах выдвинутый "Единой Россией" Томенко хотя и занял первое место, но набрал только 37 процентов. А в соседнем селе он вообще стал только вторым. У меня здесь у единороссов вообще показатели очень низкие, поскольку я фальсификаций не допускаю. Но градус гражданского недовольства в связи с действиями власти перед отопительным сезоном очень высок.

Негодует и местный житель Петр Егорович:

– Я считаю, Боронин даже еще мягко поступает. Надо было людей на перекрытие краевой дороги вывести. Я в селе уже десять лет живу, но такого безобразия перед началом зимы не было. Если холода грянут – все дома же вымерзать начнут! А районные власти и выше не чешутся!.. И по телевидению ничего про это безобразие не говорят.

– Вообще, насчет информированности у нас люди довольно продвинутые, – замечает глава сельсовета.

Его слова подтверждает Наталья Пакулева:

– Я сама из Новоалтайска, но живу здесь у подруги уже три года. Интернетом пользуются люди очень активно – даже в моем родном городе не всегда такую продвинутость встретишь. Те, кто постарше, в основном в "Одноклассниках" сидят, а кто помоложе – на более серьезные ресурсы заходят. Поэтому тут и Боронин, как адекватный оппозиционер, два раза побеждал. И кремлевскую власть тут не очень любят. Но вы только меня в лицо и крупным планом не снимайте, а то я здесь не очень местная, наговорю лишнего…

– Сегодня в стране я не вижу системы власти как таковой, – отмечает Олег Боронин. – Ни капиталистической, ни демократической, ни социалистической, ни диктатуры. Вообще никакой. Есть комплекс запретительных и карательных мер вне какой-то понятной для граждан системы. Но это не власть в каких-то рамках. Что касается ситуации на местах, то можно понять, что в начале 2000-х была Чечня, другие проблемные территории. Но сегодня-то вроде положение нормализовалось. И регионам, местному самоуправлению, нужно дать достаточно возможностей для улучшения жизни людей. Понятно, что работать тут непросто. А кому сегодня легко? Но я на своем месте точно. И мыслей уйти в отставку не возникало. Просто система неправовая. И мы видим на местах порой очень странные явления.

Скажем, прежнему вице-губернатору Якову Ишутину было, говоря простым языком, не в лом приехать ко мне в сельсовет, отругать меня "по матушке", но увидеть ситуацию своими глазами и постараться что-то предпринять. А сегодня тот же курирующий ЖКХ министр Гилев не ездит по селам и не хочет вникать в положение дел. С его предшественником Целищевым еще можно было спорить, ругаться, а с этими – уже неизвестно, как быть и как общаться. А у меня здесь находится краевой реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. И 4 октября в нем начинается очередная смена – привезут очень больных детишек. Что с ними будет в таком бедственном положении с теплом – не знаю…

В воскресенье, 30 сентября, стало известно, что свою голодовку Олег Боронин прекратил – в общей сложности она продолжалась шесть дней и, увы, цели своей не достигла.

– Данная мера морального воздействия на властей не работает, поскольку рассчитана на людей, обладающих моральными нормами. Сегодня в коридорах власти находятся люди аморальные, беспринципные, – поясняет Боронин. – В то же время новая теплоснабжающая организация ООО "СПТК" в ближайшее время начинает подготовку к отопительному сезону на территории сельсовета.

По его информации, "власти с ухмылкой наблюдают за его действиями в защиту своих избирателей".

– Зачем мне это надо?.. Я же здесь живу, надо же кому-то всем этим заниматься. Иначе вообще кранты настанут. До того как пойти сюда на выборы, я возглавлял Центр протестных действий "Справедливой России". Так что в организации протестов кое-что понимаю. И в сомнительных выборах губернатора края в 2014 году участвовал, чтобы лучше понять эту систему. Я верю в наступление более светлого периода для страны и надеюсь, мои способности будут тогда востребованы.