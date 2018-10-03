Шойгу: Россия завершила поставку Сирии комплексов С-300

Шойгу: Россия завершила поставку Сирии комплексов С-30013
- 3.10.2018, 8:25
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Всего были поставлены 49 единиц техники.
Россия завершила доставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300.
Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 2 октября на заседании Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, переброска завершена 1 октября. Всего были поставлены 49 единиц техники, в том числе четыре пусковые установки.
"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", – сказал Шойгу, уточнив, что обучение зенитных расчетов займет три месяца.
Опубликованы кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию: https://t.co/JE1JQz48mt pic.twitter.com/vSQn2Ailn0— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 3 октября 2018 г.
Работа по установлению единой системы управления противовоздушной обороны в Сирии будет завершена к 20 октября, добавил министр.
Министерство обороны России сообщило о готовности перебросить ЗРК С-300 в Сирию 24 сентября, через неделю после катастрофы российского самолета-разведчика Ил-20. Он был сбит сирийской системой ПВО 17 сентября.
Минобороны РФ обвиняет в случившемся Израиль, чьи самолеты в тот момент наносили удары по иранским военным объектам на территории Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что крушение российского Ил-20 произошло из-за "обширного и беспорядочного" огня сирийской ПВО.
24 сентября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что России стоит пересмотреть решение о предоставлении Сирии зенитного комплекса С-300, которое может привести к "существенной эскалации" в регионе. 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров официально уведомил о начале переброски ЗРК в Сирию.