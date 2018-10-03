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Шойгу: Россия завершила поставку Сирии комплексов С-300

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  • 3.10.2018, 8:25
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Всего были поставлены 49 единиц техники.

Россия завершила доставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 2 октября на заседании Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, переброска завершена 1 октября. Всего были поставлены 49 единиц техники, в том числе четыре пусковые установки.

"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", – сказал Шойгу, уточнив, что обучение зенитных расчетов займет три месяца.

Работа по установлению единой системы управления противовоздушной обороны в Сирии будет завершена к 20 октября, добавил министр.

Министерство обороны России сообщило о готовности перебросить ЗРК С-300 в Сирию 24 сентября, через неделю после катастрофы российского самолета-разведчика Ил-20. Он был сбит сирийской системой ПВО 17 сентября.

Минобороны РФ обвиняет в случившемся Израиль, чьи самолеты в тот момент наносили удары по иранским военным объектам на территории Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что крушение российского Ил-20 произошло из-за "обширного и беспорядочного" огня сирийской ПВО.

24 сентября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что России стоит пересмотреть решение о предоставлении Сирии зенитного комплекса С-300, которое может привести к "существенной эскалации" в регионе. 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров официально уведомил о начале переброски ЗРК в Сирию.


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