Леонид Судаленко: Ситуация на заводах - это мина замедленного действия 10 3.10.2018, 8:37

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

В Беларуси грядут новые массовые сокращения рабочих.

Кризис госсектора очень сильно ударил по белорусам. Ведь около 40% экономически активного населения страны работают на государственных предприятиях. Массовые сокращения больше всего отразились на малых городах, которые держались именно на так называемых «градообразующих предприятиях».

Как будет развиваться ситуация дальше? Об этом cайту Сharter97.org рассказал правовой инспектор труда Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леониду Судаленко:

- В связи с тем положением, в котором оказалась белорусская промышленность, избежать увольнений просто невозможно. Об этом говорили и независимые экономисты, и мы, представители профсоюзов, предупреждая власть. К этому все и шло. Нереформированная экономика просто не может выдержать такое количество рабочих на предприятиях.

Но проблема заключается в том, что рабочий абсолютно беззащитен, когда его увольняют. Ситуацию усугубляет тот факт, что на бирже труда работник получает лишь $20 долларов компенсации. Это издевательство, а не компенсация. Такие процедуры не спасают человека.

Как будет развиваться ситуация дальше? Мы прогнозируем большой отток рабочей силы за границу. Он уже происходит. Новая тенденция на нашем рынке заключается в том, что белорусы все чаще выбирают для трудовой миграции Польшу, Чехию, страны Балтии, а не Россию. Люди смотрят в сторону Европы. Даже власти прекрасно понимают, что белорусы голосуют ногами.

- Многие предприятия прибегают к другой хитрости - переводят рабочих на двух-трехчасовой рабочий день. И статистика красивая, и предприятие не в накладе. Как вы оцениваете такие методы руководства?

- Это порочная практика. Одно дело, когда человека переводят на десять-двадцать дней в месяц, но когда мы наблюдаем подобное - это выше моего понимания.

Я советую людям не отсиживать эти часы, не ждать манны небесной. За свое благосостояние нужно бороться. Не один работодатель вам этого не даст.

Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются люди старшего возраста, ведь у молодежи всегда есть возможность уехать за границу.

Уязвимая категория рабочих будет расти, особенно в связи с увеличением пенсионного возраста. Лукашенко настраивает против себя рабочих. Под ударом находятся мужчины. Когда человек уходит на пенсию в 63 года, то в 60 лет у него уже просто нет здоровья. В таком возрасте очень сложно конкурировать на рынке труда.

- Зачастую предприятия увольняют, либо отказываются брать на работу людей предпенсионного возраста. Это же дискриминация?

- Если человеку отказывают по причине его возраста - это дискриминация. Но дело в том, что при каждом серьезном предприятии есть юридическая служба. Человека не будут увольнять либо не брать на работу по причине возраста. Ведь это прямая дискриминация. На бумаге все будет гладко.

Повторюсь, в Беларуси сложилась ситуация, когда сокращений просто невозможно избежать.

Приведу пример «Гомсельмаша». Он находится на полном балансе государства. 10 тысяч работников, а без поддержки и подпитки - абсолютно неконкурентноспособный. Вваливаются новые и новые деньги, долги постоянно списываются. Предприятие превратилось в большую государственную биржу труда. Рано или поздно все это приведет к тому, что люди окажутся без работы. Это мина замедленного действия.

- Связываете ли вы давление на профсоюз РЭП cо стороны властей и тяжелую экономическую ситуацию в стране?

- Безусловно, я неоднократно говорил об этом. Профсоюз РЭП прекрасно зарекомендовал себя во время протестных акций в прошлом году. Ни один государственный профсоюз не выступил против данного декрета. Это сделали мы. Профсоюз РЭП помогал собирать подписи и выводить людей на улицы. Поэтому уголовное преследование лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика - это результат страха cистемы.

Но нас не остановить. Мы продолжаем работу. Вот мы с вами сейчас общаемся, а я нахожусь в здании суда города Речица, где мы помогаем простому рабочему забрать от нанимателя пенсию, которую несвоевременно оформили.

- Какой совет вы бы дали рабочим, права которых нарушаются?

- Последнее и главное оружие пролетариата - это булыжник. Я, конечно же, не призываю к этому. Можно использовать законные методы. К примеру, люди имеют право на забастовку. Советую рабочим вступать в независимые профсоюзы. Права не дают, права отвоевывают.