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Никол Пашинян заявил об успехе переговоров с депутатами парламента

  • 3.10.2018, 8:41
Фото: AFP

Премьер-министр Армении обратился к митингующим в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к митингующим после переговоров с депутатами в здании парламента. В своем обращении глава правительства заявил, что парламентские силы дали согласие не выдвигать кандидатов на пост главы кабмина после его отставки, сообщает Panorama.am.

"На переговорах я указал, что считаю, что будет верно, чтобы мы подписали документ, где будет указан день моей отставки, они не выдвинут своих кандидатов в премьеры, в результате чего в декабре состоятся внеочередные выборы в Национальный совет", – сказал Пашинян митингующим.

Глава правительства подчеркнул, что внеочередные парламентские выборы – единственный путь преодоления политического кризиса в стране. По его словам, выборы пройдут в первой половине декабря.

По данным Panarmenian, Пашинян также провел переговоры с президентом страны Арменом Саркисяном, который заявил, что "не будет идти против народа". Согласно конституции Армении, досрочные выборы можно провести только в том случае, если премьер-министр уйдет в отставку и парламент не сможет найти ему замену в течение двух недель. 2 октября парламент Армении проголосовал за закон, который блокирует роспуск Национального совета и проведение досрочных выборов.

Перед голосованием Пашинян призвал граждан собраться на митинг под зданием парламента, а сам пошел на переговоры с депутатами. 23 апреля 2018 года уличные акции протеста в Ереване вынудили тогдашнего главу правительства Сержа Саргсяна уйти в отставку.

С 2008-го по 2018 год он был президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности после перехода страны к парламентской форме правления. В результате революции 2018 года премьер-министром Армении стал Пашинян.

Проведение досрочных выборов парламента, где большинство осталось у бывшей правящей Республиканской партии, было одним из обещаний Пашиняна. Он заявлял о намерении провести выборы в декабре этого года.


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